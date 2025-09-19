Enfermeras cierran accesos al Centro Cívico Gubernamental

El personal auxiliar de enfermería retomó este viernes las protestas en varias zonas de Honduras tras las reuniones fracasadas para alcanzar el diálogo con la Secretaría de Salud (Sesal).
Enfermeras y enfermeros obstaculizaron desde las seis de la mañana los portones del Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa, sede de la mayoría de oficinas estatales, en señal de protesta por la falta de acuerdos con la Sesal.
Las manifestaciones, dirigidas por la Aneeah (Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras), iniciaron hace tres semanas. Exigen mejoras salariales, contratación de personal e inversión en equipos.
Josué Orellana, presidente de la Aneeah, declaró este viernes a medios capitalinos: "El diálogo con la Sesal está irremediablemente roto. Ellos dicen que van a despedir a más de 200 enfermeros. Nosotros no vamos a firmar ese compromiso. La comisión no lo hará. Es un tema de capricho. No podemos actuar como niños. Estamos hablando del pueblo hondureño. Estamos hablando de salarios para familias".
"Un sólo funcionario está afectando la buena gestión de la presidenta Castro", remarcó. Orellana ha sido señalado por la ministra de Salud, Carla Paredes, de emprender las protestas de forma injustificada.
Según Nerza Paz, subsecretaria de Salud, “se han tratado los 14 puntos y se han negociado sin problemas, pero el punto 15, donde piden que no haya represalias, no es posible”.
La funcionaria aseguró que ayer Carla Paredes, ministra de Salud, instruyó suspender hasta nuevo aviso todas las citatorias de audiencia de descargo por ausencias.
Sin embargo, esta medida solo beneficia a las enfermeras que aún no han sido notificadas. Aquellas que ya asistieron a las audiencias corren el riesgo de perder su puesto de trabajo, según lo establecido en la ley.
Josué Orellana consideró que dichos acuerdos no son beneficiosos. “Aquí se trata precisamente de eso, no de mantener posiciones cerradas que impidan llegar a un acuerdo”, expresó.
Orellana aseguró que la Secretaría de Salud pretende que firmen un acta de compromiso en la que se establezca el despido de más de 80 enfermeras auxiliares.
El presidente de la Aneeah afirmó que eso no ocurrirá y adelantó que continuarán realizando tomas de calles en el país.
“Hemos hecho lo humanamente posible para lograr un acuerdo y hasta ahora no lo hemos logrado. Nosotros como gremio hemos sido claros y contundentes con todos los presidentes: si nos corren a una enfermera auxiliar, automáticamente nos tienen que correr a todos”, concluyó.