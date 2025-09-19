Enfermeras cierran accesos al Centro Cívico Gubernamental

Tegucigalpa.

El personal auxiliar de enfermería retomó este viernes las protestas en varias zonas de Honduras tras las reuniones fracasadas para alcanzar el diálogo con la Secretaría de Salud (Sesal). Enfermeras y enfermeros obstaculizaron desde las seis de la mañana los portones del Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa, sede de la mayoría de oficinas estatales, en señal de protesta por la falta de acuerdos con la Sesal.

Las manifestaciones, dirigidas por la Aneeah (Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras), iniciaron hace tres semanas. Exigen mejoras salariales, contratación de personal e inversión en equipos. Josué Orellana, presidente de la Aneeah, declaró este viernes a medios capitalinos: "El diálogo con la Sesal está irremediablemente roto. Ellos dicen que van a despedir a más de 200 enfermeros. Nosotros no vamos a firmar ese compromiso. La comisión no lo hará. Es un tema de capricho. No podemos actuar como niños. Estamos hablando del pueblo hondureño. Estamos hablando de salarios para familias".

"Un sólo funcionario está afectando la buena gestión de la presidenta Castro", remarcó. Orellana ha sido señalado por la ministra de Salud, Carla Paredes, de emprender las protestas de forma injustificada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.