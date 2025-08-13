Héctor Zelaya advierte a Salvador Nasralla: "Lo están engañando"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

“El engaño que le están haciendo a Salvador Nasralla está perjudicando a Honduras, afectando la campaña electoral que se está llevando a cabo en el país”, afirmó Zelaya, al señalar que este patrón ya se habría repetido en procesos anteriores.

Héctor Zelaya, el secretario privado de la Presidencia e hijo de la mandataria Xiomara Castro, cuestionó este miércoles a sectores políticos que, según él, estarían “engañando” a Salvador Nasralla , candidato presidencial del Partido Liberal.

De acuerdo con Zelaya, “ese mismo engaño lo hicieron con Mauricio Villeda, lo engañaron que iba a ganar; igual a Luis Zelaya y Yani Rosenthal. Lo mismo están haciendo con Salvador Nasralla, engañándolo que va a ganar.

"Ahí andan diciendo un montón de barrabasadas alrededor de todo el país, provocando una fisura dentro de su propio partido. Eso no es sano para el país ni para la política de Honduras”, señaló Zelaya.

También hizo referencia a los resultados de las elecciones primarias, señalando que “la abogada Rixi Moncada, como la mayor candidata votada, en segundo lugar, Papi a la Orden y, en el último, bien abajo, Salvador Nasralla. No le mientan, no lo engañen, que eso afecta a Honduras”.