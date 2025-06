Periodistas hondureños están siendo investigados, admite Roosevelt Hernández

TEGUCIGALPA, HONDURAS

"El trato que damos es el mismo en público y en privado; los periodistas me conocen bien y saben quién soy. No puedo fingir ni actuar diferente", expresó Hernández al inicio de la conversación.

El alto mando militar también dirigió un mensaje a sus colegas, tanto activos como en retiro, recordándoles que quienes no están en funciones no deben interferir con la estructura de mando.

"Quienes me escuchan deben tener claro que ya no forman parte de la jerarquía activa y no deben alterar el liderazgo vigente", advirtió.

A pesar de que medios oficiales de las Fuerzas Armadas han sido utilizados en ocasiones para criticar a periodistas y medios independientes, Hernández insistió en que la relación con la prensa es, en general, positiva.