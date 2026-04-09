Dictan detención judicial contra hermanos acusados de tráfico de armas provenientes de EE UU

San Pedro Sula

Un juez dictó la medida de detención judicial contra los hermanos Leoncio y Abraham Hernández Leiva, capturados el martes durante una serie de allanamientos ejecutados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en los departamentos de Copán y Cortés.

A los imputados se les acusa del delito de tráfico de armas de fuego y municiones agravado. Tras finalizar la audiencia de declaración de imputado, el juez programó la audiencia inicial para el próximo lunes 13 de abril a las 9:00 de la mañana, donde se determinará si se les dicta el auto de formal procesamiento.

La investigación de la Atic comenzó el 5 de diciembre de 2022, tras la interceptación de un contenedor en Choloma, Cortés. En su interior, las autoridades descubrieron un cargamento de armas y municiones oculto en encomiendas provenientes de Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

El lote incautado en aquella ocasión incluía un fusil y nueve pistolas, así como 22 cargadores para pistola. Gran cantidad de cartuchos calibres .357 SIG, .40 Federal, 9mm y proyectiles 7.62x39mm.

Según las diligencias del Ministerio Público, esta estructura criminal operaba mediante conexiones transnacionales para la compra de armamento en el extranjero. Una vez en Honduras, los artefactos eran introducidos ilegalmente y distribuidos mediante diversas empresas de encomiendas para su posterior comercialización en el mercado negro.

Los operativos que dieron con la captura de los hermanos Hernández Leiva se ejecutaron de manera simultánea con tres allanamientos en Santa Rita, Copán, y uno en Villanueva, Cortés.

Con estas acciones, la Fiscalía busca desarticular bandas que suministran armas de alto calibre al crimen organizado, responsables de gran parte de la violencia en el país, de acuerdo con el MP.