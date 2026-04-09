Presupuesto 2026 será enviado al Congreso tras aprobación

Tegucigalpa, Honduras.

"La reducción es de 25 mil millones de lempiras y está reducción demuestra una responsabilidad clara y la disciplina fiscal del gobierno de la República", destacó el ministro de Finanzas.

"Anoche se ha aprobado el proyecto de presupuesto reformulado 2026 y representa una reducción y queda en 444,265 millones de lempiras", dijo Emilio Hernández Hércules.

Emilio Hernández Hércules , ministro de Finanzas, en comparecencia dio a conocer que la tarde de este jeuves se enviará al Congreso Nacional el presupuesto que fue reformulado y aprobado la noche de ayer.

Detalló que se ha construido "un presupuesto realista para el funcionamiento de las instituciones del Estado".

En el instrumento se está priorizando los sectores de educación y salud al igual que la producción".

Además, se fortalece el Tribunal Superior de Cuentas ya que se le duplica el presupuesto, para que pueda abarcar no sólo el gobierno Central sino que a los 298 municipalidades del país.

"Reafirmamos el compromiso que tiene el presidente con las municipalidades y es por eso el aumento a las alcaldías del 3 por ciento para seguir con la descentralización", destacó Hernández Hércules.

Por otra parte, detalló que siguiendo las recomendaciones del FMI "vamos a mantener el deficit fiscal del 1 por ciento".

Y en cuanto al servicio de la deuda que impacta en el presupuesto, "lo vamos a mantener en el más de 69 mil millones de lempiras".

También, "los préstamos que se tienen serán reorientados para ir acorde con el gobierno del presidente Asfura", prosiguió en la comparecencia en Casa de Gobierno.

"El dia de hoy estaremos remitiendo el presupuesto al Congreso Nacional está tarde, para que se le dé la celeridad del caso", concluyó el ministro de Finanzas.