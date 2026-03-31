Médicos y enfermeras elevan presión por despidos en hospitales

Tegucigalpa, Honduras

Al prolongado conflicto que mantienen los médicos por falta de pagos y despidos, se suma ahora el malestar del gremio de enfermería, que denuncia una ola de despidos “arbitrarios” ejecutados en los últimos días.

El sistema de salud público de Honduras enfrenta una crisis que afecta a miles de personas que, a diario, buscan atención médica sin obtener respuesta debido a las asambleas informativas del personal sanitario.

La situación amenaza con paralizar la atención en hospitales y centros asistenciales, justo cuando las autoridades de Salud aseguran estar implementando orden administrativo y ejecutando millonarios desembolsos.

La incertidumbre se apoderó del personal asistencial tras reportarse cesantías en centros de referencia nacional.

Julia Benítez, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de Honduras, manifestó su preocupación por la vulneración de la estabilidad laboral de sus agremiadas, pese a compromisos previos con altos funcionarios del Estado de que el personal de primera línea no sería afectado.

“Vemos el día de ayer, 11 colegas despedidas del Hospital San Felipe sin ninguna notificación, solo los llamaron. Por lo menos ellos los llamaron a la unidad de recursos humanos. Entonces, ¿qué está pasando?”, cuestionó Benítez.

Según la representante, los despidos no corresponden a personal de reciente ingreso, sino a profesionales con entre tres y cinco años de trayectoria que ocupan plazas de colegas jubiladas.

Benítez criticó la informalidad en las notificaciones, algunas realizadas mediante mensajes de WhatsApp, y recomendó a sus colegas presentarse a sus puestos para evitar acusaciones de abandono laboral mientras se formaliza la documentación.

“Llevamos aproximadamente unos 30 hasta la fecha de despidos, entonces sí es preocupante porque nosotros hemos tratado siempre de hacer las cosas correctamente”, lamentó.

Yohana Cálix, miembro de la junta directiva del Colegio de Enfermeras, advirtió que el gremio ha apostado por el diálogo, pero la falta de respuestas las empuja a medidas de presión. Cálix subrayó que resulta contradictorio que, en plena emergencia sanitaria, se prescinda de personal que cubre áreas críticas.

“Nuestra ley dice que cada contratación debe ser regulada a través de un concurso. Nosotros desde el 2016 tenemos 16 años de no tener un concurso. Entonces, si queremos cumplir la ley, hagámoslo a través de lo que es el concurso”, expresó Cálix.

Mientras las enfermeras anuncian asambleas para la próxima semana, la situación de los médicos sigue siendo crítica.

Alexander Mairena, médico del Hospital Escuela, informó que unos 74 profesionales bajo modalidad de interinato fueron despedidos en las últimas horas. Se trata de especialistas en áreas como ortopedia, cirugía pediátrica, anestesiología y neurología, fundamentales para el funcionamiento del principal hospital del país.

Mairena denunció que las autoridades de Salud desconocieron estos contratos en reuniones recientes, bajo el argumento de irregularidades administrativas.