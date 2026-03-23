Finanzas coloca L2,382.4 millones en nueva deuda interna en Honduras

TEGUCIGALPA

Un informe del Banco Central de Honduras (BCH) indica que “el 11 de marzo de 2026, se realizó subasta de bonos, en la cual se ofreció L2,500 millones, se demandaron L4,064.3 millones y se adjudicó L2,382.4 millones a una tasa de interés promedio ponderado de 11.76%”.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) continúa con la emisión de deuda pública interna para financiar el presupuesto 2026. Según el último reporte de la Sefin, el pasado 11 de marzo se hicieron nuevas colocaciones en bonos domésticos por 2,382.4 millones de lempiras.

Por tenedor, 1,377 millones de lempiras se colocaron a otras sociedades de depósito (bancos comerciales, bancos de desarrollo, asociaciones de ahorro y préstamo, sociedades financieras, cooperativas de ahorro y crédito).

Además 1,005.4 millones se colocaron a otras sociedades financieras (compañías de seguros y el Banhprovi). Por plazo, de acuerdo con el BCH, 682.4 millones de lempiras se colocaron a 15 años a una tasa de rendimiento de 12.02%, L1,400 millones a 11 años a una tasa de 11.91% y L300 millones a cinco años a una tasa de 10.48%.

En el transcurso del primer trimestre del presente año se ha colocado 6,382.4 millones de lempiras. El monto programado por la Secretaría de Finanzas es de 10,000 millones de lempiras para el periodo enero-marzo 2026, los que serán destinados para cubrir el presupuesto.

Para el presente ejercicio fiscal, el presupuesto de la administración central (272,107.7 millones de lempiras) contempla la emisión de 27,599.6 millones de lempiras en nueva deuda pública interna.

En 2025 se emitieron 35,195.8 millones de lempiras, de acuerdo con la Sefin. A diciembre de 2025, el saldo de la deuda pública interna ascendió a 228,718.2 millones de lempiras, equivalente a 21.6% del Producto Interno Bruto (PIB), que fue de 39,087.9 millones de dólares.

Al cierre del año anterior, el saldo de la deuda pública del gobierno central ascendió a 17,969.4 millones de dólares, de los que 47.6%, equivalente a $8,672.3 millones, correspondía a deuda interna.