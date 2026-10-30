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CSJ debe nombrar corte de apelaciones por recusaciones de exdiputados

Los recursos fueron interpuestos antes de que comenzara la audiencia, bajo el argumento de que la magistrada tendría un conflicto de interés por su supuesta militancia en el Partido Nacional.

CSJ debe nombrar corte de apelaciones por recusaciones de exdiputados

Los diputados cuando salían de la Corte Suprema de Justicia en la capital hondureña el jueves 29 de octubre.

Foto: Marvin Salgado/LA PRENSA

Tegucigalpa, Honduras. La Corte Suprema de Justicia, a través de su pleno de magistrados, deberá designar una corte de apelaciones natural para resolver las recusaciones y eventuales apelaciones presentadas en la causa penal seguida contra los exmiembros de la desaparecida comisión permanente.

La audiencia de declaración de imputado contra los exintegrantes de la extitnta comisión del Congreso Nacional fue suspendida ayer jueves, luego de que la defensa presentara cuatro recusaciones contra la jueza Anny Ochoa. La acción procesal retrasa el avance de la causa.

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Los recursos fueron interpuestos antes de que comenzara la audiencia, bajo el argumento de que la magistrada tendría un conflicto de interés por su supuesta militancia en el Partido Nacional.

Durante el proceso, la defensa alegó que Ochoa habría emitido opiniones extrajudiciales y declaraciones públicas sobre el expediente, lo que, a su criterio, comprometería su imparcialidad.

Ahora, un tribunal de alzada deberá examinar los argumentos y resolver si la jueza puede continuar al frente del proceso. Esta decisión añade un nuevo trámite antes de que los imputados puedan comparecer a la audiencia.

Antes de la suspensión, 11 de los 14 imputados se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, acompañados por militantes de Libre, para someterse a la audiencia de declaración de imputado.

No comparecieron el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), Edis Antonio Moncada; y la diputada Linda Donaire.

La Fiscalía acusa a Luis Redondo de los delitos de perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

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La diputada Luz Angélica Smith enfrenta acusaciones por falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios. Por su parte, Moncada es acusado de tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

Los demás imputados, Hugo Noé Pino, Carlos Raudales, Juan Barahona, Fabricio Carbajal, Karen Martínez, Silvia Ayala, Linda Donaire, Edgardo Casaña, Osmán Chávez, Kritza Pérez y Scherly Arriaga, son acusados de usurpación de funciones.

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Redacción La Prensa
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