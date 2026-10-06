Casa Presidencial se suma a la campaña Visibles 2026 para promover la inclusión de personas con parálisis cerebral

Tegucigalpa, Honduras. Casa Presidencial se sumó este martes 6 de octubre a la campaña internacional Visibles 2026, impulsada en Honduras por el Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral (Prepace), con el objetivo de promover la inclusión, el reconocimiento y los derechos de las personas con parálisis cerebral y sus familias.
Como parte de la iniciativa, la fachada de Casa Presidencial fue iluminada de color verde esperanza, símbolo de la campaña y un llamado a visibilizar a las personas con parálisis cerebral como parte activa de la sociedad.
La campaña se desarrolla bajo el lema “Octubre no es un Día, es Todo un Mes”, con el propósito de mantener durante todo octubre el llamado a la sensibilización y al reconocimiento de los derechos de las personas con esta condición.
Prepace cuenta con 40 años de trayectoria en Honduras y trabaja bajo un enfoque basado en los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo acciones orientadas a la salud, educación, rehabilitación, inclusión social y autonomía personal.
Durante 2025, la organización brindó atención a un promedio de 2,280 personas con discapacidad, mediante diferentes programas y servicios dirigidos a mejorar su bienestar y participación en la sociedad.
Con su adhesión a Visibles 2026, Casa Presidencial acompaña el llamado de la campaña a construir una sociedad más inclusiva, en la que las personas con parálisis cerebral sean reconocidas por sus capacidades, tengan oportunidades de participación y puedan ejercer plenamente sus derechos.