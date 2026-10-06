Casa Presidencial se suma a la campaña Visibles 2026 para promover la inclusión de personas con parálisis cerebral

Tegucigalpa, Honduras. Casa Presidencial se sumó este martes 6 de octubre a la campaña internacional Visibles 2026, impulsada en Honduras por el Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral (Prepace), con el objetivo de promover la inclusión, el reconocimiento y los derechos de las personas con parálisis cerebral y sus familias.

Como parte de la iniciativa, la fachada de Casa Presidencial fue iluminada de color verde esperanza, símbolo de la campaña y un llamado a visibilizar a las personas con parálisis cerebral como parte activa de la sociedad.

La campaña se desarrolla bajo el lema “Octubre no es un Día, es Todo un Mes”, con el propósito de mantener durante todo octubre el llamado a la sensibilización y al reconocimiento de los derechos de las personas con esta condición.