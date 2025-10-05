Cardenal Óscar Rodríguez cuestiona "maniobras sucias" en política e insta a votar con conciencia

Tegucigalpa

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, cuestionó este domingo las "maniobras sucias" en la política e instó a los hondureños a reflexionar sobre su responsabilidad ciudadana de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

Durante la homilía en la Basílica Menor de Suyapa, en el oriente de Tegucigalpa, Rodríguez recordó que el Concilio Vaticano II considera la política una "actividad noble, el camino democrático y limpio para llegar al poder, para servir, amar y buscar el bien común".

Sin embargo, advirtió que cuando esta se convierte en una "actividad negativa, llena de maniobras sucias", se transforma en "la moneda que hay que plantar en el mar", haciendo alusión a la necesidad de erradicar lo que corrompe el alma y la sociedad.

El Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, introdujo profundas reformas en la Iglesia católica y en su liturgia, con el propósito de adaptarla a los nuevos tiempos.

Rodríguez llamó a los hondureños a reflexionar sobre su responsabilidad ciudadana de cara a los comicios generales, en los que será elegido un nuevo presidente, tres designados (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y veinte al Centroamericano."

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Se aproxima una fecha muy importante para el futuro de Honduras; ojalá que cada uno, delante de su conciencia y de Dios, pueda decir: "He hecho lo que tenía que hacer", enfatizó.

En las elecciones participarán cinco partidos políticos; sin embargo, los sondeos indican que solo tres de ellos cuentan con posibilidades reales de alcanzar la presidencia: el oficialista Libertad y Refundación (Libre), que postula a Rixi Moncada; el Partido Nacional, principal fuerza opositora, cuyo candidato es Nasry Asfura; y el Partido Liberal, segunda fuerza de oposición, encabezado por Salvador Nasralla.