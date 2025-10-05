  1. Inicio
  2. · Honduras

Ministro Luther Castillo reaparece tras sufrir aparatoso accidente en Intibucá

El ministro Luther Castillo agradeció a Dios y al personal médico tras sobrevivir a un accidente en carretera de Intibucá hacia Siguatepeque.

Ministro Luther Castillo reaparece tras sufrir aparatoso accidente en Intibucá

Luther Castillo Harry, ministro de Ciencia, Tecnología y la Innovación de Honduras.

 Fotos: archivo / redes sociales
Intibucá, Honduras.

Luther Castillo Harry, ministro de Ciencia y Tecnología de Honduras, reapareció el 4 de octubre en redes sociales, donde relató el aparatoso accidente automovilístico que sufrió en la carretera que conduce de Intibucá hacia Siguatepeque.

En una publicación compartida en sus cuentas oficiales, el funcionario relató que el incidente ocurrió en horas del mediodía del pasado 28 de septiembre, cuando se trasladaba junto a su familia y su equipo de trabajo.

Ministro Luther Castillo y su familia sufren accidente tras evento político en Intibucá

“Dios nos libró de la muerte y conservó nuestras vidas, después de más de una hora de pérdida de la consciencia. Dios tiene un propósito y una misión para nosotros, por eso nos sostuvo en sus manos”, escribió Castillo, quien también agradeció a las personas que oraron por su recuperación y al personal de salud que lo atendió “con amor, dedicación, esmero y calidad profesional”.

El ministro manifestó que se encuentra en proceso de recuperación, junto a los demás ocupantes del vehículo, y expresó su gratitud por las muestras de solidaridad recibidas.

“Gracias a los miles de amigos, conocidos y personas lindas que han elevado sus plegarias por nuestra pronta recuperación”, agregó en su mensaje, concluyendo con una expresión de fe: “Gracias Dios mío, que para siempre es tu misericordia y amor”.

Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre las causas del accidente ni sobre el estado de salud de los demás acompañantes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias