Ministro Luther Castillo reaparece tras sufrir aparatoso accidente en Intibucá

Intibucá, Honduras.

Luther Castillo Harry, ministro de Ciencia y Tecnología de Honduras, reapareció el 4 de octubre en redes sociales, donde relató el aparatoso accidente automovilístico que sufrió en la carretera que conduce de Intibucá hacia Siguatepeque. En una publicación compartida en sus cuentas oficiales, el funcionario relató que el incidente ocurrió en horas del mediodía del pasado 28 de septiembre, cuando se trasladaba junto a su familia y su equipo de trabajo.

“Dios nos libró de la muerte y conservó nuestras vidas, después de más de una hora de pérdida de la consciencia. Dios tiene un propósito y una misión para nosotros, por eso nos sostuvo en sus manos”, escribió Castillo, quien también agradeció a las personas que oraron por su recuperación y al personal de salud que lo atendió “con amor, dedicación, esmero y calidad profesional”.