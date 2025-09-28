Ministro Luther Castillo y su familia sufren accidente tras evento político en Intibucá

Intibucá, Honduras

El ministro de Ciencia y Tecnología, Luther Castillo, junto a su familia, sufrió un accidente de tránsito este domingo en la carretera que conduce de La Esperanza hacia Jesús de Otoro, a la altura del municipio de San José, Intibucá.

De acuerdo con la información preliminar, el percance ocurrió tras culminar un evento político de la candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, en el departamento de Intibucá.

Castillo viajaba en una camioneta junto a su familia cuando, aparentemente por la alta velocidad, el vehículo se salió de la carretera pavimentada.

El impacto dejó varias personas lesionadas, entre ellas el hijo del ministro, quien fue reportado en condición delicada.

Debido a la gravedad de su estado, el menor fue trasladado junto a otros afectados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña hacia Tegucigalpa para recibir atención médica especializada.

Cuerpos de socorro, agentes policiales y pobladores de la zona acudieron rápidamente al lugar para auxiliar a los ocupantes del vehículo.

El ministro y su familia permanecen bajo observación médica, mientras se espera un parte oficial sobre la evolución de su estado de salud y el de su hijo.