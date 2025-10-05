Madre de niña exige disculpa a Gerardo Torres por comentario de video con Salvador Nasralla

La madre de la niña que protagoniza un breve video junto al aspirante presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció la manipulación de su grabación original y pidió respeto a la integridad de su hija, luego de que la escena se viralizara con acusaciones políticas.
Según su testimonio, la menor, de siete años, se acercó de manera espontánea a Nasralla durante una actividad pública y le expresó admiración. “Le dijo que necesitábamos un presidente como él que fuera el salvador de Honduras. En ese momento se encendieron las cámaras y al verla nerviosa, él solo le dio un abrazo”, relató la madre en una entrevista con el noticiero Abriendo Brecha.
La mujer afirmó que el video ha sido sacado de contexto y lamentó que se haya convertido en objeto de ataques.
“Rechazo rotundamente que se use la imagen de mi hija para generar interpretaciones malintencionadas. Mi deber es proteger su integridad, su inocencia y su honor”, expresó.
La polémica surgió luego de que el vicecanciller Gerardo Torres publicara un mensaje en la red social X, en el que comparó al líder liberal con Jeffrey Epstein, insinuando una conducta inapropiada. El comentario provocó una ola de críticas y reacciones tanto de simpatizantes como de opositores.
La madre exigió al funcionario retirar la publicación, disculparse públicamente y dejar de utilizar la imagen de su hija con fines políticos. Aseguró además que posee el video completo que demuestra la naturaleza inocente del encuentro.“Yo misma grabé el video y puedo demostrar que en ningún momento hubo nada indebido”, recalcó.
Aclaratoria de la Madre de la Niña que manipularon los de libre. Ella puede proceder por quienes manipularon el video. #SeVan https://t.co/aIIVzV6R6d— Liberales (@LiberalesHN) October 4, 2025
La mujer denunció que, tras la difusión del video y las declaraciones del vicecanciller, ha recibido amenazas directas que han afectado su bienestar y el de su hija. “Han dicho cosas horribles. Solo pido respeto”, añadió.
Pese a las exigencias, Gerardo Torres declaró que no se disculpará, argumentando que fue Nasralla quien debió actuar con mayor cuidado al exponerse con una menor de edad en un evento público.
El episodio ha abierto un nuevo frente de confrontación política en medio del ambiente preelectoral, marcado por acusaciones cruzadas y la viralización de contenidos sin contexto.