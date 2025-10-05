Madre de niña exige disculpa a Gerardo Torres por comentario de video con Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras

La madre de la niña que protagoniza un breve video junto al aspirante presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció la manipulación de su grabación original y pidió respeto a la integridad de su hija, luego de que la escena se viralizara con acusaciones políticas.

Según su testimonio, la menor, de siete años, se acercó de manera espontánea a Nasralla durante una actividad pública y le expresó admiración. “Le dijo que necesitábamos un presidente como él que fuera el salvador de Honduras. En ese momento se encendieron las cámaras y al verla nerviosa, él solo le dio un abrazo”, relató la madre en una entrevista con el noticiero Abriendo Brecha.

La mujer afirmó que el video ha sido sacado de contexto y lamentó que se haya convertido en objeto de ataques.

“Rechazo rotundamente que se use la imagen de mi hija para generar interpretaciones malintencionadas. Mi deber es proteger su integridad, su inocencia y su honor”, expresó.

La polémica surgió luego de que el vicecanciller Gerardo Torres publicara un mensaje en la red social X, en el que comparó al líder liberal con Jeffrey Epstein, insinuando una conducta inapropiada. El comentario provocó una ola de críticas y reacciones tanto de simpatizantes como de opositores.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La madre exigió al funcionario retirar la publicación, disculparse públicamente y dejar de utilizar la imagen de su hija con fines políticos. Aseguró además que posee el video completo que demuestra la naturaleza inocente del encuentro.“Yo misma grabé el video y puedo demostrar que en ningún momento hubo nada indebido”, recalcó.