Matan a un tigrillo en Villanueva y desatan operativo militar para dar con los responsables

Las Fuerzas Armadas de Honduras intensificaron los patrullajes en el municipio de Villanueva, Cortés, luego de una denuncia ciudadana sobre la muerte de un tigrillo, especie protegida en el país.

  • 05 de octubre de 2025 a las 10:58 -
  • Redacción
Militares y agentes ambientales realizan patrullajes en Villanueva, Cortés, tras la denuncia por el asesinato de un tigrillo.

 Foto: Redes sociales
Villanueva, Cortés

Un caso de crueldad animal conmocionó a la comunidad de Pueblo Nuevo, en Villanueva, Cortés, luego de que un tigrillo, especie protegida en Honduras, fuera hallado sin vida, presuntamente asesinado por manos humanas.

El felino, conocido científicamente como Leopardus wiedii, fue encontrado en el barrio El Cerro, generando rechazo e indignación entre los vecinos y defensores del medioambiente, quienes denunciaron el hecho ante las autoridades.

En redes sociales, el caso despertó fuertes críticas hacia quienes continúan atentando contra la fauna silvestre hondureña, en violación de la Ley de Vida Silvestre.

Ante la denuncia ciudadana, las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), a través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente (C-9), en coordinación con el Tercer Batallón de Protección Ambiental y la Policía Militar del Orden Público, ejecutaron un operativo en la zona con el fin de ubicar a los responsables del crimen.

El despliegue incluyó entrevistas a pobladores, patrullajes de reconocimiento a pie y apoyo aéreo mediante drones. Las autoridades informaron que se mantiene una vigilancia permanente en el sector y que los patrullajes continuarán hasta dar con los autores del hecho.

Organizaciones ambientales han exigido castigos ejemplares y campañas de educación ambiental que refuercen la protección de especies amenazadas como el tigrillo, fundamental para el equilibrio de los ecosistemas.

