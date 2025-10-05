Matan a un tigrillo en Villanueva y desatan operativo militar para dar con los responsables

Villanueva, Cortés

Un caso de crueldad animal conmocionó a la comunidad de Pueblo Nuevo, en Villanueva, Cortés, luego de que un tigrillo, especie protegida en Honduras, fuera hallado sin vida, presuntamente asesinado por manos humanas.

El felino, conocido científicamente como Leopardus wiedii, fue encontrado en el barrio El Cerro, generando rechazo e indignación entre los vecinos y defensores del medioambiente, quienes denunciaron el hecho ante las autoridades.

En redes sociales, el caso despertó fuertes críticas hacia quienes continúan atentando contra la fauna silvestre hondureña, en violación de la Ley de Vida Silvestre.

Ante la denuncia ciudadana, las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), a través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente (C-9), en coordinación con el Tercer Batallón de Protección Ambiental y la Policía Militar del Orden Público, ejecutaron un operativo en la zona con el fin de ubicar a los responsables del crimen.