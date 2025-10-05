Onda tropical en Honduras: ¿qué zonas afectará este domingo 5 de octubre?

Cabe recordar que Copeco mantiene en alerta amarilla a los municipios aledaños al río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita, El Negrito, en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida; además, del municipio de Alianza, Valle.