Onda tropical en Honduras: ¿qué zonas afectará este domingo 5 de octubre?

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones del clima en Honduras este domingo 5 de octubre de 2025 en Honduras.
Copeco indicó que durante esta jornada se esperan lluvias y chubascos con actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional.
Estas condiciones son producto del paso de una onda tropical y la convergencia de viento y humedad.
Ambos fenómenos meteorológicos son provenientes tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.
Según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), tres zonas del país serán las más afectadas por las lluvias.
Estas regiones son el occidente, centro y sur del territorio hondureño, donde se registrarán los mayores acumulados de precipitación.
Las lluvias se presentarán principalmente durante horas de la tarde y noche.
Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como deslizamientos en zonas vulnerables.
Copeco mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y hace un llamado a seguir los canales oficiales de información.
La onda tropical cruzará el territorio hondureño en el último día de feriado de la Semana Morazánica 2025 en Honduras.
Cabe recordar que Copeco mantiene en alerta amarilla a los municipios aledaños al río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita, El Negrito, en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida; además, del municipio de Alianza, Valle.
En alerta amarilla permanecen 10 departamentos: Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Valle y Choluteca. Los municipios de La Lima y Choloma, también están bajo este mismo nivel de alerta.