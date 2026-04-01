Alfombras de aserrín llenan de tradición la Semana Santa en la capital

Tegucigalpa, Honduras.

De acuerdo con el calendario establecido por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), desde este martes 31 de marzo iniciaron los trabajos preliminares que marcan el comienzo de una de las tradiciones más representativas de la Semana Santa en la capital.

Las tradicionales alfombras de aserrín comenzaron su primera fase de preparación tras el cierre, limpieza y decoración de la avenida Cervantes, en el centro histórico de Tegucigalpa .

“Ya se comenzó a colocar imágenes y los mantos púrpuras que identifican la Semana Santa en la avenida Cervantes y en la plaza central del centro histórico”, explicó Rony Montoya, organizador de eventos de la Alcaldía capitalina.

Montoya detalló que la elaboración de las alfombras, tradición que simboliza el camino de Jesús y que se remonta a la década de 1950 en la ciudad, es una actividad esperada por la población debido a la creatividad, el esfuerzo y el significado religioso que reflejan sus diseños.

Según las autoridades municipales, la alfombra que se instalará en la avenida Cervantes contará con 14 colores y requerirá alrededor de 1,200 quintales de aserrín.

“Estamos proyectando la visita de entre 50 mil y 60 mil personas que llegarán a la avenida Cervantes para apreciar las alfombras, lo que representa un importante movimiento turístico y cultural para la capital durante la Semana Santa”, señaló Montoya.

A partir del jueves comenzará la elaboración de la principal alfombra, que cada año congrega a miles de personas. Esta tendrá una extensión aproximada de 600 metros de largo, mientras continúan las labores de limpieza y coordinación de las alfombras cuaresmales.

“Invitamos a la población a que nos acompañe en la elaboración de las alfombras de aserrín y en las actividades que, por ordenanza de la Alcaldía Municipal, se desarrollan en el centro histórico de la capital”, agregó.

Alrededor de 200 personas participan en la elaboración de las alfombras en el Distrito Central, consolidando esta tradición como uno de los principales atractivos del turismo religioso en Tegucigalpa durante la Semana Santa.

Además, la comuna capitalina anunció una serie de actividades para la población. Entre ellas, la feria gastronómica que iniciará el jueves 2 de abril, desde las 11:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde del viernes 3 de abril.

Asimismo, el Jueves Santo se realizará la transmisión de películas religiosas en pantalla grande, en horarios de 6:00pm a 1:00 pm.