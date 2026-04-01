Alfombras de aserrín llenan de tradición la Semana Santa en la capital

Las tradicionales alfombras de aserrín comenzaron su primera fase de preparación tras el cierre, limpieza y decoración de la avenida Cervantes, en el centro histórico de Tegucigalpa.
De acuerdo con el calendario establecido por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), desde este martes 31 de marzo iniciaron los trabajos preliminares que marcan el comienzo de una de las tradiciones más representativas de la Semana Santa en la capital.
“Ya se comenzó a colocar imágenes y los mantos púrpuras que identifican la Semana Santa en la avenida Cervantes y en la plaza central del centro histórico”, explicó Rony Montoya, organizador de eventos de la Alcaldía capitalina.
Montoya detalló que la elaboración de las alfombras, tradición que simboliza el camino de Jesús y que se remonta a la década de 1950 en la ciudad, es una actividad esperada por la población debido a la creatividad, el esfuerzo y el significado religioso que reflejan sus diseños.
Según las autoridades municipales, la alfombra que se instalará en la avenida Cervantes contará con 14 colores y requerirá alrededor de 1,200 quintales de aserrín.
“Estamos proyectando la visita de entre 50 mil y 60 mil personas que llegarán a la avenida Cervantes para apreciar las alfombras, lo que representa un importante movimiento turístico y cultural para la capital durante la Semana Santa”, señaló Montoya.
A partir del jueves comenzará la elaboración de la principal alfombra, que cada año congrega a miles de personas. Esta tendrá una extensión aproximada de 600 metros de largo, mientras continúan las labores de limpieza y coordinación de las alfombras cuaresmales.
“Invitamos a la población a que nos acompañe en la elaboración de las alfombras de aserrín y en las actividades que, por ordenanza de la Alcaldía Municipal, se desarrollan en el centro histórico de la capital”, agregó.
Alrededor de 200 personas participan en la elaboración de las alfombras en el Distrito Central, consolidando esta tradición como uno de los principales atractivos del turismo religioso en Tegucigalpa durante la Semana Santa.
Además, la comuna capitalina anunció una serie de actividades para la población. Entre ellas, la feria gastronómica que iniciará el jueves 2 de abril, desde las 11:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde del viernes 3 de abril.
Asimismo, el Jueves Santo se realizará la transmisión de películas religiosas en pantalla grande, en horarios de 6:00pm a 1:00 pm.
En medio de la solemnidad del Domingo de Ramos, la tradición de las alfombras cobra un significado especial en la avenida Miguel de Cervantes, donde decenas de fieles recogen el aserrín utilizado durante las procesiones.
Este gesto se mantiene entre quienes consideran que el material adquiere un valor simbólico tras el paso de las imágenes religiosas que representan la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.
Para muchos creyentes, el aserrín queda asociado a una expresión de fe por haber formado parte del recorrido procesional, uno de los momentos más significativos del calendario cristiano.
La práctica consiste en guardar pequeñas porciones del material para reutilizarlas meses después, especialmente en la elaboración de nacimientos durante la Navidad, una costumbre que enlaza dos celebraciones centrales de la tradición religiosa.
Juan Carlos Martínez, párroco de la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel, explicó que esta práctica responde más a la devoción popular que a un mandato litúrgico formal.
“Algunas personas lo que hacen es guardarlo para utilizarlo en el pesebre o nacimiento”, explicó.
El sacerdote añadió que el uso del aserrín no se limita al Domingo de Ramos, sino que también se observa durante el Viernes Santo, especialmente en la procesión del Santo Entierro, donde las alfombras vuelven a ser protagonistas.
Estas alfombras, elaboradas con aserrín tratado y otros materiales, representan escenas bíblicas y símbolos religiosos, convirtiéndose en una expresión artística y espiritual que atrae tanto a fieles como a visitantes.
Sobre su significado, el párroco indicó que el aserrín no posee un valor sagrado en sí mismo, sino que su importancia depende de la fe de cada persona. “En sí no recoge un significado, pero depende de cada persona en su devoción”, puntualizó.