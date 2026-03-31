Masiva movilización marca inicio de Semana Santa

“Si mencionamos solo la capital, los parques, balnearios y principales salidas de la ciudad están bajo vigilancia y medidas de seguridad, debido a los altos índices de incidentes que suelen registrarse en estos lugares durante la Semana Santa”, explicó. Asimismo, indicó que los principales puntos de flujo vehicular, como las salidas al oriente, sur y norte de la capital, cuentan con operativos reforzados por parte de Copeco y otras instituciones de seguridad.