Masiva movilización marca inicio de Semana Santa

Con el inicio de la Semana Santa, miles de personas en la capital de Honduaras comenzaron a movilizarse con maletas en mano hacia sus lugares de origen o distintos destinos turísticos dentro del país.
Este período, además de estar ligado al turismo local y nacional, también representa una semana dedicada al reencuentro y la unión familiar, una tradición que para muchos se entrelaza con la fe y las celebraciones religiosas propias de la Semana Mayor.
Ante el masivo movimiento poblacional dentro y fuera de la capital, Pedro Barahona, portavoz de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), explicó que se espera una movilización aproximada de medio millón de personas en el Distrito Central durante estos días.
“El promedio estimado es de unas 500,000 personas movilizándose; incluso podría ser más debido al crecimiento poblacional en Tegucigalpa y Comayagüela, sumado a los reportes que manejan las empresas de transporte privadas”, señaló.
El funcionario indicó que la cifra se basa en la migración hacia el interior del país registrada durante la Semana Santa de 2025, cuando se superó el medio millón de personas. Barahona detalló que, ante el flujo masivo de población que comenzó a registrarse desde el sábado 28 de marzo, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad y prevención en distintos puntos del país.
Mientras una parte de la población opta por el turismo religioso o recreativo en zonas cercanas a la capital, como Santa Lucía, Valle de Ángeles y Ojojona, miles de personas utilizan las rutas de transporte que conectan Tegucigalpa y Comayagüela con el interior del país.
“Si mencionamos solo la capital, los parques, balnearios y principales salidas de la ciudad están bajo vigilancia y medidas de seguridad, debido a los altos índices de incidentes que suelen registrarse en estos lugares durante la Semana Santa”, explicó. Asimismo, indicó que los principales puntos de flujo vehicular, como las salidas al oriente, sur y norte de la capital, cuentan con operativos reforzados por parte de Copeco y otras instituciones de seguridad.
Ante este panorama, LA PRENSA realizó un recorrido por las principales estaciones de autobuses de la capital, que desde tempranas horas registraban un intenso movimiento de pasajeros, muchos de ellos cargando maletas, mochilas, bolsas e incluso viajando con sus mascotas.
“Desde el sábado, las personas comenzaron a salir de la capital; lo que observamos es un aumento constante de pasajeros que buscan viajar hacia el interior del país”, comentaron trabajadores del sector transporte. Según los transportistas, solo este lunes 30 de marzo se registró la movilización de más de 300 personas durante las primeras horas del día.
“La Semana Santa es nuestra época alta. Por el incremento de personas, habilitamos hasta 12 autobuses con capacidad de 58 pasajeros cada uno para circular durante los primeros tres días de la semana”, indicaron.