Supervisan sitios turísticos de La Ceiba en Semana Santa y anuncian inversión en malecón

La Ceiba, Atlántida

Con el objetivo de garantizar una experiencia segura y de calidad para los turistas durante Semana Santa, Andrés Ehrler, ministro de Turismo, realizó este martes una gira de supervisión por los principales sitios turísticos de La Ceiba, Atlántida. El recorrido, que contó con el acompañamiento de Bader Dip, alcalde municipal, y autoridades de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), inició en el Malecón Ceibeño y el muelle turístico Reynaldo Canales. Posteriormente, la comitiva se trasladó al muelle de cabotaje, considerado un punto clave para el flujo de pasajeros hacia las Islas de la Bahía.

El funcionario destacó que estas visitas permiten verificar que los planes logísticos se ejecuten según lo previsto. “Estamos haciendo un recorrido para revisar que todo lo diseñado esté funcionando, conversando con el alcalde sobre la logística y la capacidad de atención a los turistas. Es una revisión de última hora para corregir cualquier detalle”, señaló Ehrler. El ministro resaltó el “trabajo maratónico” de las cuadrillas de limpieza en las playas y el compromiso de los empresarios locales. “La idea es que La Ceiba recupere el dinamismo y el espacio que ha perdido en relación con la atracción turística del destino Atlántida”, agregó Ehrler.

Seguridad Marítima

Uno de los puntos clave de la visita fue la promoción del programa “Navega Bien”. Ehrler hizo un llamado a los turistas a priorizar su seguridad al momento de utilizar transporte marítimo.

“Se debe utilizar exclusivamente servicios de lanchas que cuenten con el sello ‘Navega Bien’. Estos operadores han recibido capacitaciones específicas para garantizar un traslado responsable y seguro”, puntualizó.

Ampliación del malecón​

La visita también incluyó el anuncio de respaldo financiero para la ampliación del malecón. Según el ministro, el Consejo Nacional de Turismo ya aprobó los fondos necesarios para ejecutar tres proyectos en esta zona.

Por su parte, Bader Dip, alcalde de La Ceiba, calificó como positiva la visita del funcionario, tanto por el acompañamiento durante la Semana Santa como por el anuncio del proyecto.