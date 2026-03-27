Unas 21 instituciones están listas para asistir a veraneantes en Semana Santa

Con el objetivo de garantizar la seguridad de miles de veraneantes que visitarán el departamento de Atlántida, la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) realizó este viernes el lanzamiento oficial del plan "Verano Seguro 2026".
El punto de partida fueron las instalaciones de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) de La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras. Un total de 21 instituciones del Gobierno han unido esfuerzos para este operativo. Según informaron las autoridades, se instalarán once puntos de inspección estratégica a lo largo del departamento de Atlántida para asistir a los viajeros.
Óscar Carbajal, subcomisionado regional de Copeco, destacó la unidad de las fuerzas vivas: "Ya hemos inaugurado Conapremm 2026. Estaremos pendientes de toda la población que ingrese al departamento; aquí estamos todas las instituciones que tienen su sede en Atlántida".
Recurso humano y logística
Aproximadamente 800 personas, entre rescatistas, policías, Cuerpo de Bomberos, militares y paramédicos, se mantendrán activos durante toda la Semana Santa. Este contingente humano trabajará en labores de vigilancia vial, rescate acuático y asistencia médica.
Llamado a la responsabilidad
Las autoridades enfatizaron que la seguridad no depende solo del gobierno, sino del comportamiento de los turistas. Al respecto, brindaron recomendaciones clave para evitar tragedias.
Oscar Carbajal también instó a revisar los vehículos antes de salir y mantener la vigilancia constante, especialmente con menores de edad.
Cero alcohol al volante:
Alex Madrid, jefe de la zona noratlántica, instó a los viajeros a ser responsables en sus vacaciones. "Si toma, no maneje y es vital tener un conductor designado para regresar a casa sin incidencias", advirtió el comisionado de policía
Las autoridades piden respetar los límites de velocidad y las señales de transito en las carreteras ."Lo importante es que podamos disfrutar y luego regresar a nuestros hogares sin nada que lamentar", concluyó el jefe policial Madrid.