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Unas 21 instituciones están listas para asistir a veraneantes en Semana Santa

Con el respaldo de 21 instituciones gubernamentales, arranca el operativo de seguridad Verano 2026, que vigilará los principales destinos turísticos del departamento de Atlántida

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 15:39 -
  • Carlos Molina
Unas 21 instituciones están listas para asistir a veraneantes en Semana Santa

Aproximadamente 800 efectivos y 11 puntos de control en Atlántida estará activos desde este sábado para garantizar la seguridad de los turistas durante la Semana Santa 2026.

 Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

Con el objetivo de garantizar la seguridad de miles de veraneantes que visitarán el departamento de Atlántida, la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) realizó este viernes el lanzamiento oficial del plan "Verano Seguro 2026".

El punto de partida fueron las instalaciones de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) de La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras.​​ Un total de 21 instituciones del Gobierno han unido esfuerzos para este operativo. Según informaron las autoridades, se instalarán once puntos de inspección estratégica a lo largo del departamento de Atlántida para asistir a los viajeros.​

Óscar Carbajal, subcomisionado regional de Copeco, destacó la unidad de las fuerzas vivas: "Ya hemos inaugurado Conapremm 2026. Estaremos pendientes de toda la población que ingrese al departamento; aquí estamos todas las instituciones que tienen su sede en Atlántida".​

Recurso humano y logística​

Aproximadamente 800 personas, entre rescatistas, policías, Cuerpo de Bomberos, militares y paramédicos, se mantendrán activos durante toda la Semana Santa. Este contingente humano trabajará en labores de vigilancia vial, rescate acuático y asistencia médica.​

Llamado a la responsabilidad

Las autoridades enfatizaron que la seguridad no depende solo del gobierno, sino del comportamiento de los turistas. Al respecto, brindaron recomendaciones clave para evitar tragedias.

Oscar Carbajal también instó a revisar los vehículos antes de salir y mantener la vigilancia constante, especialmente con menores de edad.​

La policía turística está lista para brindar seguridad en los diferentes puntos de concurrencia de bañistas.

La policía turística está lista para brindar seguridad en los diferentes puntos de concurrencia de bañistas.

(Foto: La Prensa )

Cero alcohol al volante:

Alex Madrid, jefe de la zona noratlántica, instó a los viajeros a ser responsables en sus vacaciones. "Si toma, no maneje y es vital tener un conductor designado para regresar a casa sin incidencias", advirtió el comisionado de policía

Las autoridades piden respetar los límites de velocidad y las señales de transito en las carreteras .​"Lo importante es que podamos disfrutar y luego regresar a nuestros hogares sin nada que lamentar", concluyó el jefe policial Madrid.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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