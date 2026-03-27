Unas 21 instituciones están listas para asistir a veraneantes en Semana Santa

La Ceiba, Atlántida

Con el objetivo de garantizar la seguridad de miles de veraneantes que visitarán el departamento de Atlántida, la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) realizó este viernes el lanzamiento oficial del plan "Verano Seguro 2026".

El punto de partida fueron las instalaciones de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) de La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras.​​ Un total de 21 instituciones del Gobierno han unido esfuerzos para este operativo. Según informaron las autoridades, se instalarán once puntos de inspección estratégica a lo largo del departamento de Atlántida para asistir a los viajeros.​

Óscar Carbajal, subcomisionado regional de Copeco, destacó la unidad de las fuerzas vivas: "Ya hemos inaugurado Conapremm 2026. Estaremos pendientes de toda la población que ingrese al departamento; aquí estamos todas las instituciones que tienen su sede en Atlántida".​