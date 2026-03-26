Más policías en Atlántida para brindar seguridad a turistas en Semana Santa

La Ceiba, Atlántida

Con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los turistas y residentes durante la temporada veraniega, la Unidad Departamental de Prevención Número 1 (UDEP-1) anunció el fortalecimiento de su flota, con la llegada de nuevos efectivos policiales a la ciudad de La Ceiba. Bajo el lema "Cuiden de los que en tí confían" es una iniciativa integral del Plan Verano Seguro impulsado por la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).

Mayor presencia policial y puntos de Control

El despliegue de seguridad contempla la instalación de retenes en puntos estratégicos a lo largo de todo el departamento de Atlántida. Los operativos se concentrarán con especial énfasis en principales sitios turísticos de La Ceiba. Playas y balnearios de los municipios aledaños y ejes carreteros de mayor flujo vehicular. Hermelo Madrid, portavoz de la policía, confirmó que el refuerzo de seguridad es una realidad gracias al traslado de oficiales desde diversas zonas del país.

"Contaremos con más talento humano que proviene de diferentes partes del país para mantener la mayor presencia policial en esta Semana Santa", explicó Madrid.

Más allá de la vigilancia, el funcionario policial enfatizó que la prevención de tragedias depende en gran medida del comportamiento de la ciudadanía. Madrid instó a los viajeros a mantener la cordura frente al volante para evitar accidentes viales.

"Si toma, no maneje; hay que respetar las señales de tránsito y actuar con responsabilidad. Hay que mantener el orden y conducir con prudencia", acotó el portavoz. Con estas medidas, las autoridades esperan que Atlántida se mantenga como uno de los destinos más seguros y visitados durante la semana mayor.