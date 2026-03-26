Promocionan bellezas de Santos Guardiola y Roatán en Estados Unidos

Santos Guardiola, Islas de la Bahía

Con la visión de elevar el perfil internacional de Roatán y Santos Guardiola, ambos municipios del departamento de Islas de la Bahía, el alcalde del segundo municipio, Sterling Lucas encabeza una gira estratégica por los Estados Unidos.

Esta misión oficial busca consolidar al departamento insular de Honduras como un referente del turismo de élite, exponiendo ante mercados clave las ventajas y la belleza natural de las islas.

El recorrido comenzó oficialmente en Puerto Rico, marcando el primer punto de una agenda de ocho días que llevará la esencia de las paradisiacas islas a diversas ciudades clave.

Elmartes 23 de marzo, en su segundo día de gira promocional por el exterior, el alcalde Sterling Lucas subió al escenario del magno evento donde se presentaron representantes de diversas empresas marítimas del mundo.

Aprovechando el escenario internacional, Lucas no solo representó la belleza de Roatán y Santos Guardiola, sino que detalló un ambicioso plan de gestión diseñado para transformar el municipio en un referente de desarrollo sostenible y crecimiento económico en el Caribe.