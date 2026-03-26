Promocionan bellezas de Santos Guardiola y Roatán en Estados Unidos

Con la visión de elevar el perfil internacional de Roatán y Santos Guardiola, ambos municipios del departamento de Islas de la Bahía, el alcalde del segundo municipio, Sterling Lucas encabeza una gira estratégica por los Estados Unidos.
Esta misión oficial busca consolidar al departamento insular de Honduras como un referente del turismo de élite, exponiendo ante mercados clave las ventajas y la belleza natural de las islas.
El recorrido comenzó oficialmente en Puerto Rico, marcando el primer punto de una agenda de ocho días que llevará la esencia de las paradisiacas islas a diversas ciudades clave.
Elmartes 23 de marzo, en su segundo día de gira promocional por el exterior, el alcalde Sterling Lucas subió al escenario del magno evento donde se presentaron representantes de diversas empresas marítimas del mundo.
Aprovechando el escenario internacional, Lucas no solo representó la belleza de Roatán y Santos Guardiola, sino que detalló un ambicioso plan de gestión diseñado para transformar el municipio en un referente de desarrollo sostenible y crecimiento económico en el Caribe.
Durante sus intervenciones, el alcalde dejó claro que su gestión busca que la comunidad sea reconocida no solo por su paisaje, sino por su capacidad de gestión y su apertura al progreso ordenado. "Santos Guardiola está lista para crecer, lista para recibir al mundo y lista para avanzar hacia un futuro más próspero", apuntó Lucas.
Promoviendo el corazón de la isla
Durante su estancia, Lucas se dedicó a resaltar las joyas ocultas del municipio, haciendo especial énfasis en lo que hace único a Santos Guardiola: su gente, su vibrante cultura y su potencial inexplorado.
"Santos Guardiola no es solo un destino; es una experiencia de vida. Estamos aquí para invitar al mundo a conocer nuestra cultura y la calidez de nuestra comunidad", destacó el alcalde durante su intervención en el evento turístico.
Más que turismo un llamado a la inversión
A diferencia de las campañas tradicionales, esta iniciativa liderada por el alcalde Sterling Lucas tiene un enfoque integral que busca tres pilares fundamentales, atraer visitantes que busquen experiencias auténticas y bellezas naturales.
Invitar a personas que deseen establecerse en un entorno paradisíaco y tranquilo. Asimismo inversión extranjera, abrir las puertas a empresarios que busquen desarrollar proyectos sostenibles que impulsen la economía local.
La gira contempla reuniones con líderes empresariales y representantes del sector turismo mundial. "Santos Guardiola está listo para crecer y ofrece todas las garantías y bellezas para quienes busquen un nuevo horizonte en el Caribe hondureño",destacó el alcalde Lucas.