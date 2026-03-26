La Ceiba se pone en modo fiesta de carnaval para Semana Santa 2026

La Ceiba, Atlántida

Con la promesa de que "La Ceiba lo tiene todo", la Unidad de Turismo Municipal de la alcaldía ceibeña, en conjunto con la Cámara Nacional de Turismo (Canaturh), realizó el lanzamiento oficial de la "Semana Santa 2026", una ambiciosa agenda de actividades diseñada para consolidar a "La Novia de Honduras" como el destino predilecto de las vacaciones de verano.​

​El alcalde municipal, Bader Dip, destacó que la ciudad ofrecerá una cartelera variada que cubrirá todos los gustos de los visitantes.​ Es por ello que lanzó el programa oficial de Semana Santa 2026.

El aclamado​ Sunset Corona en Playa Nazaru, regresa tras el éxito rotundo del año anterior. Esta se consolida como una de las fiestas playeras más grandes del país.​

Y habrá música para donde vea. Este feriado también podrá disfrutar del Raspe Fest en el Paseo de los Ceibeños. Éste es un evento familiar con conciertos en vivo, espectáculos y activaciones de marcas.​