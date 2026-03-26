La Ceiba se pone en modo fiesta de carnaval para Semana Santa 2026

Con la promesa de que "La Ceiba lo tiene todo", la Unidad de Turismo Municipal de la alcaldía ceibeña, en conjunto con la Cámara Nacional de Turismo (Canaturh), realizó el lanzamiento oficial de la "Semana Santa 2026", una ambiciosa agenda de actividades diseñada para consolidar a "La Novia de Honduras" como el destino predilecto de las vacaciones de verano.
El alcalde municipal, Bader Dip, destacó que la ciudad ofrecerá una cartelera variada que cubrirá todos los gustos de los visitantes. Es por ello que lanzó el programa oficial de Semana Santa 2026.
El aclamado Sunset Corona en Playa Nazaru, regresa tras el éxito rotundo del año anterior. Esta se consolida como una de las fiestas playeras más grandes del país.
Y habrá música para donde vea. Este feriado también podrá disfrutar del Raspe Fest en el Paseo de los Ceibeños. Éste es un evento familiar con conciertos en vivo, espectáculos y activaciones de marcas.
También habrá actividades especiales en las emblemáticas playas de las comunidades garífunas de Corozal y Sambo Creek.
"Vamos a tener muchas actividades de día y de noche. Se está haciendo un evento grande para que la mirada del turista esté en La Ceiba", afirmó el jefe edilicio ceibeño.
Para garantizar una experiencia agradable, la municipalidad ha intensificado las labores de limpieza de playas y el acondicionamiento de los accesos principales a los sitios de interés. Estas acciones buscan asegurar que los turistas encuentren una ciudad limpia y de fácil tránsito.
Por su parte, Yamal Nasser, director de la Canaturh en La Ceiba, hizo un llamado a los veraneantes recordando que la oferta de la ciudad va más allá del sol y la arena.
"Estamos invitando a todo Honduras a venir. La Ceiba que ofrece playas, ríos, aguas termales y naturaleza; lo tiene todo para estas vacaciones", concluyó Nasser.
Rafting en la cuenca del río Cangrejal y Canopy, por su parte, ofrece naturaleza viva, senderismo en Pico Bonito y balnearios naturales.
Y por si el clima se refresca, están las aguas termales y cabañas de montaña. Asimismo, la oferta de playas es sólido, con lo que ofrece Perú, Sambo Creek y Corozal. Así de variada y divertida es la propuesta de La Ceiba para los visitantes en la Semana Santa 2026.