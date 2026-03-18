Prevén alta movilización a destinos nacionales en feriado de Semana Santa

San Pedro Sula, Honduras.

Aunque no dio una estimación oficial sobre la derrama económica, el ministro enfatizó que cada desplazamiento tiene un impacto directo en distintos sectores, desde el transporte hasta la gastronomía y el comercio.

El funcionario señaló que el turismo ocupa un lugar prioritario en el plan de gobierno del presidente Nasry Asfura, al considerarlo un eje estratégico para dinamizar la economía. “Estamos con una expectativa muy grande sobre el flujo que el turismo puede dar al desarrollo económico del país”, dijo.

Ehrler, quien se reunión este miércoles con directivos de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y representantes del sector en la zona norte, indicó que están trabajando fuertemente junto al sector privado para fortalecer la oferta turística y garantizar una experiencia satisfactoria a los visitantes.

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, expresó que las expectativas son altas, especialmente tras observar el comportamiento del turismo los últimos fines de semana, en los que destinos como Omoa, Tela, La Ceiba y Trujillo han registrado una afluencia masiva de visitantes.

Al menos dos millones de movilizaciones esperan que se registren a nivel nacional durante la Semana Santa 2026 , lo que dejaría una derrama significativa para la economía hondureña, según proyecciones del Instituto Hondureño de Turismo (IHT).

Señaló que ofrecer un estimado sería prematuro, ya que el país no cuenta con un observatorio de turismo ni con una cuenta satélite en el Banco Central, por lo que este año se desplegarán encuestadores a nivel nacional para mejorar la medición de estos indicadores y, con base en esos datos, diseñar estrategias.

También destacó que el IHT ha impulsado campañas de promoción orientadas tanto al mercado nacional como a visitantes regionales, especialmente de El Salvador y Guatemala, enfocadas en resaltar las fortalezas del país, como sus playas del Caribe y su riqueza cultural.

En materia sanitaria, explicó que Migración y la Secretaría de Salud están peparando un comunicado sobre la vacuna del sarampión, y que, aunque esta no será obligatoria los primeros días, se recomienda que quienes viajen a países donde ya se han registrado casos, se la apliquen de forma anticipada, ya que podría ser exigida al momento de ingresar de nuevo al país. "La medida busca proteger a los viajeros y evitar complicaciones de salud durante la movilización", dijo.

Consultado por los cuestionamientos en redes sociales tras la instalación de vallas de El Salvador en ciudades de Honduras para promocionar sus destinos, señaló que se trata de competencia y que el turismo es libre. “La estrategia de El Salvador ha sido colocar vallas; la de Honduras ha sido completamente digital”, afirmó.

Agregó que el llamado a los hondureños en esta Semana Santa es a redescubrir su país y optar por destinos locales. “Semana santa es un lindo momento para vivir en familia, vivir la religiosidad, la cultura, pero sobre todo para disfrutar lo que Honduras ofrece", manifestó.

Por su parte, el presidente de la CCIC, Karim Qubain, subrayó que Honduras enfrenta retos en materia turística frente a otros destinos de latinoamérica, por lo que considera urgente incentivar la inversión y mejorar la calidad de los servicios.

Indicó que el objetivo de la reunión era presisamente buscar estrategias para que el país sea más competitivo en materia turística, mediante la capacitación en atención al cliente, iniciativas como escuelas culinarias y la mejora de la infraestructura, a fin de garantizar la satisfacción del visitante y asegurar que este regrese.

Mientras que Javier Brocato, presidente de la Cámara de Turismo de Omoa, compartió que están listos para recibir a los visitantes, y como parte de los preparativos han intensificado las jornadas de limpieza de sus playas, así como trabajos de bacheo de la carretera CA-13.

Brocato destacó que el sector ha venido invirtiendo en innovación y acondicionamiento de sus espacios, con el objetivo de ofrecer servicios de calidad. “Los turistas van a encontrar playas limpias y en óptimas condiciones”, aseguró.

A medida que se acerca el feriado, autoridades de gobierno y el sector privado coinciden en el llamado a los hondureños a apostar por el turismo interno, disfrutar de los atractivos que ofrece el país, fortalecer la identidad nacional y dinamizar la economía local.