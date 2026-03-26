Rafting, senderismo y bosque, la propuesta del destino Atlántida

Para quienes buscan huir del calor con un toque de adrenalina, la cuenca del río Cangrejal es el lugar. Las actividades estrella para este verano incluyen, rafting, senderismo y también cabañas del bosque a pocos minutos de La Ceiba.
"Semana Santa, vivila aquí", es el lema de la Unidad de Turismo Municipal y la Cámara de Turismo de La Ceiba. Actividades como el rafting y canopy, son parte de las actividades para los adictos a la aventura que ofrece la Novia de Honduras.
Senderismo hacia la cascada. Una ruta entre la selva que culmina en impresionantes caídas de agua en la cuenca del Cangrejal. Esa caída de agua se ve desde distintos puntos de la ciudad.
El Malecón Ceibeño es ideal para las caminatas al atardecer y capturar las mejores postales del Caribe hondureño.
Mientras que el Paseo de los Ceibeños es el punto de encuentro por excelencia para disfrutar de la brisa marina y la gastronomía local.
La ciudad de Tela es una belleza para disfrutar. La ciudad con sus hermosas playas y su muelle lleno de gente y color, espera a los visitantes en espacios de convivencia renovados.
El muelle turístico de La Ceiba se presentan como una opción más tranquila, pero igualmente hermoso, este sitio es famoso para la convivencia familiar y ver los atardeceres. Ver a los expertos pescando es toda una experiencia.
A pocos minutos de La Ceiba, están las playas del municipio de El Porvenir y la barra Juan López, un lugar muy visitado en verano.
Laguna de Cacao en Jutiapa es un espejo de agua rodeado de manglares donde el avistamiento de monos y aves es la principal atracción, además de compartir en familia contemplando la naturaleza. Para reservaciones a este bello lugar puede llamar al 9944-7856.
Cruzar el puente de hamaca sobre el río Cangrejal en La Ceiba, es toda una aventura y adrenalina, viendo las faldas del Parque Nacional Pico Bonito.
Río Zacate en aldea El Pino, a pocos minutos de La Ceiba, con sus aguas cristalinas y senderos que conectan directamente con la biodiversidad del Parque Nacional Pico Bonito, invitan al visitante.
Las playas de La Ceiba están listas para recibir a los veraneantes en Semana Santa.
Turistas extranjeros disfrutan de un paseo por los canales del Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado en Atlántida, en un viaje que los lleva a un ecosistema costero protegido y observando la biodiversidad de la zona.