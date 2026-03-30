Semana Santa en Honduras: así funcionarán bancos, hospitales y migración

Con la llegada de la Semana Santa, miles de hondureños se preparan para movilizarse hacia distintos puntos del país, ya sea por turismo, actividades religiosas o visitas familiares.
En este contexto, una de las principales inquietudes de la población gira en torno al funcionamiento de los servicios de salud, el sistema bancario y diversas instituciones del Estado durante el feriado.
Desde la semana pasada, las autoridades han comenzado a detallar los ajustes operativos que realizarán durante la semana, para garantizar atención en áreas prioritarias y, al mismo tiempo, permitir el descanso del personal en cumplimiento de disposiciones laborales.
El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que, conforme a lo establecido en su contrato colectivo de condiciones de trabajo, la Consulta Externa y oficinas administrativas estarán cerradas desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 3 de abril, retornando a su horario normal el lunes 6 de abril.
Sin embargo, los servicios de emergencia, hospitalización y hemodiálisis permanecerán activas todo el feriado. Asimismo, las clínicas subrogadas atenderán las emergencias. El IHSS instó a los derechohabientes a portar su DNI y tarjeta de afiliación de sus hijos.
Por su parte, el hospital Mario Catarino Rivas informó que el lunes 30 y martes 31 de marzo atenderá con normalidad, mientras que del 1 al 3 de abril la Consulta Externa permanecerá cerrada.
No obstante, el área de emergencia funcionará las 24 horas durante Semana Santa, garantizando la atención de casos urgentes que puedan presentarse en este período de alta movilidad.
En el ámbito administrativo, el Registro Nacional de las Personas (RNP) comunicó que sus oficinas a nivel nacional permanecerán cerradas del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril, en cumplimiento de las disposiciones de la Secretaría de Gobernación.
Pese a ello, la institución señaló que los ciudadanos podrán realizar diversas gestiones a través de los kioscos o puntos RNP, los cuales continuarán operando con normalidad.
El Instituto Nacional de Migración, por su parte, detalló que la Secretaría General y la Gerencia de Pasaportes atenderán el lunes 30 y martes 31 de marzo de 7:00 am a 5:00 pm. Mientras que las oficinas de Extranjería brindarán atención de 8:00 am a 4:00 pm.
Desde el sector empresarial, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés informó que sus oficinas, así como las atenciones del portal empresarial, estarán cerradas durante toda la Semana Santa, desde este lunes hasta el viernes 3 de abril, a excepción de la oficina de Extranjería que brindará atención el lunes y martes.
En cuanto al sistema financiero, se confirmó que la mayoría de las agencias bancarias operarán hasta el miércoles al mediodía, mientras que las sucursales ubicadas en centros comerciales y los autobancos atenderán hasta las 2:00 pm de ese mismo día.
Posteriormente, el sistema permanecerá cerrado desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, por lo que las autoridades financieras han recomendado a los usuarios planificar sus transacciones con antelación para evitar contratiempos.
Hasta el momento, Banco Azteca es la única institución bancaria que ha anunciado que brindará atención al público durante toda la Semana Mayor.
En la víspera del asueto, autoridades gubernamentales y del sector privado instaron a la población a tomar precauciones y mantenerse informada, resaltando la importancia de la prevención y la planificación para evitar contratiempos durante este período.