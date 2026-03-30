Semana Santa en Honduras: así funcionarán bancos, hospitales y migración

San Pedro Sula, Honduras.

Con la llegada de la Semana Santa, miles de hondureños se preparan para movilizarse hacia distintos puntos del país, ya sea por turismo, actividades religiosas o visitas familiares. En este contexto, una de las principales inquietudes de la población gira en torno al funcionamiento de los servicios de salud, el sistema bancario y diversas instituciones del Estado durante el feriado. Desde la semana pasada, las autoridades han comenzado a detallar los ajustes operativos que realizarán durante la semana, para garantizar atención en áreas prioritarias y, al mismo tiempo, permitir el descanso del personal en cumplimiento de disposiciones laborales. El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que, conforme a lo establecido en su contrato colectivo de condiciones de trabajo, la Consulta Externa y oficinas administrativas estarán cerradas desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 3 de abril, retornando a su horario normal el lunes 6 de abril.

Sin embargo, los servicios de emergencia, hospitalización y hemodiálisis permanecerán activas todo el feriado. Asimismo, las clínicas subrogadas atenderán las emergencias. El IHSS instó a los derechohabientes a portar su DNI y tarjeta de afiliación de sus hijos. Por su parte, el hospital Mario Catarino Rivas informó que el lunes 30 y martes 31 de marzo atenderá con normalidad, mientras que del 1 al 3 de abril la Consulta Externa permanecerá cerrada. No obstante, el área de emergencia funcionará las 24 horas durante Semana Santa, garantizando la atención de casos urgentes que puedan presentarse en este período de alta movilidad. En el ámbito administrativo, el Registro Nacional de las Personas (RNP) comunicó que sus oficinas a nivel nacional permanecerán cerradas del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril, en cumplimiento de las disposiciones de la Secretaría de Gobernación.