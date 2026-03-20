¿Cómo trabajará el IHSS en Semana Santa 2026?

San Pedro Sula, Honduras.

Con la llegada de la Semana Santa, muchos afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se han preguntado estos últimos días cómo funcionarán los servicios médicos durante este período, especialmente ante el aumento de movilización de personas.

Las autoridades del IHSS informaron este viernes 20 de marzo que, como parte de las disposiciones establecidas en la cláusula 45 del contrato colectivo de condiciones de trabajo, algunos servicios tendrán ajustes temporales a nivel nacional.

Tal es el caso de los servicios de Consulta Externa y las oficinas administrativas, que estarán suspendidos desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 3 de abril de 2026, retomando a sus actividades normales hasta el lunes 6 de abril.

No obstante, la institución aseguró que áreas como la emergencia, hemodiálisis y hospitalización se mantendrán operativas. Esta medida abarca tanto el hospital de Especialidades en Tegucigalpa como el regional de San Pedro Sula, además de las clínicas subrogadas que continuarán atendiendo emergencias.