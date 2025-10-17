Salón de la Fama de Compositores Latinos reconoce a Bunbury

Miami.

El español Enrique Bunbury, el colombiano Andrés Castro y la mexicana Mónica Vélez ingresaron este jueves al Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF, en inglés), que además premió al puertorriqueño Lenny Távarez, a la mexicana Ángela Aguilar y a la canción mexicana 'El Rey' de José Alfredo Jiménez.

El Salón de la Fama reconoció en Miami a "los legendarios creadores detrás de las canciones más influyentes en la historia de la música latina", en una ceremonia en la que los creadores celebraron el auge de los artistas hispanos en Estados Unidos y el mundo.

"Yo, obviamente, ni podía soñar con este tipo de reconocimiento, ni considero que sea la persona adecuada para recibirlo. Pienso que hay tantos artistas que a mí me emocionaron, fueron los que me llevaron a escribir canciones, que no están incluidos y que lo merecen más que yo", declaró Bunbury a EFE.

Los artistas mexicanos destacaron en la ceremonia, con la inducción de Vélez, el Premio MUSA Elena Casals a Ángela Aguilar y el reconocimiento de 'El Rey' como 'La canción de todos los tiempos'.

"Esta canción ha sido un himno para todo el mundo de habla hispana e incluso se han hecho traducciones al portugués, al inglés y a otros idiomas de este tema tan emblemático", señaló a EFE José Alfredo Jiménez Medel, hijo del legendario y fallecido autor de 'El Rey'.

