Mon Laferte se reinventa con su nuevo disco "Femme fatale"

Santiago de Chile

En un intento por reapropiarse de un concepto que “varias veces” le atribuyó la prensa, la cantante chilena Mon Laferte reivindica en una entrevista con EFE el título de su nuevo álbum, Femme fatale, y reconoce que en los años 50 se habría “sentido mal”, pero hoy le “encanta” que se lo digan. “En 2025 me gusta que me digan femme fatal. Amo ser esa mujer segura, libre y que usa su sensualidad y sus encantos”, dice en una entrevista desde un hotel de la capital, donde presentó a la prensa su nuevo disco, que se estrenará el 24 de octubre.

Un álbum inspirado en etiquetas y personajes

El nuevo trabajo nace de titulares en los medios —“como ‘Mon Laferte, la femme fatale de la música’”, recuerda—, pero también de su experiencia reciente como actriz en el musical Cabaret, en el Teatro de los Insurgentes, en Ciudad de México, donde interpretó a Sally Bowles, un personaje al que también se le atribuye esa etiqueta. “Hoy una femme fatale sería una mujer segura, con opinión y pensamiento propio”, precisa la intérprete. “En el pasado, sin embargo, tenía una connotación negativa: era encantadora, pero siempre con la idea de engatusar a los hombres”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Una versión rota e incluso trastornada” de sí misma

Laferte (Viña del Mar, 1983) explica que su nuevo álbum, que mezcla influencias del jazz, el soul y el R&B con una estética de cabaret, es “muy personal” y “oscuro”, y que muestra “una versión rota e incluso trastornada” de sí misma. “Encontré mis propios audios en el teléfono, hablándome a las cinco o seis de la mañana, no sé con qué intención, contándome todo lo que estaba sintiendo en ese momento, de noche, con la guitarra y mi botella... y eso lo puse en el disco”, cuenta la cantante, ganadora de múltiples premios internacionales, entre ellos cuatro Latin Grammy. Años después, la compositora —que ha relatado en varias ocasiones los episodios de depresión que ha atravesado— admite que le “da pudor y vergüenza” observar a la Mon Laferte de aquella época, pero rescata su “fortaleza” y “poder de resiliencia”. “Años atrás, con todos esos problemas, igual te levantaste”, dice que le recuerdan sus nuevas canciones.

Un disco lleno de colaboraciones

Con un vestido-chaqueta celeste vintage, una larga melena rubio platinado recogida y dos mechones perfilándole el rostro, Laferte presentó los 14 temas del álbum, tres de los cuales ya fueron estrenados en los últimos meses. El disco incluye varias colaboraciones: con la argentina Nathy Peluso, con quien —dice— se reunió en Ciudad de México “como amiguis” para crear “un bolero tropicaloso”; con el también argentino Mateo Sujatovich, de Conociendo Rusia; con el cantautor brasileño Tiago Iorc; y con las mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada. “Fue muy planeado cantar con ellas; quería hacer una canción con mis amigas”, afirma.

“A veces es sabio guardar silencio si no tienes nada que aportar”

Ante la polémica abierta en el mundo de la cultura sobre si los artistas deben pronunciarse frente a conflictos como la ofensiva israelí en Gaza, Mon Laferte considera que “no todo el tiempo tenemos que estar opinando de todo” y que “a veces es sabio guardar silencio si no tienes nada que aportar”. “Cuando algo me mueve el piso —apunta—, hablo como mortal que quiere dar una opinión. Pero no estoy preocupada todo el tiempo de opinar sobre cosas que es mejor, a veces, mantenerse calladita”. Sobre el avance de la ultraderecha global y un eventual retroceso en los derechos de las mujeres, la artista —que se declara feminista— asegura tener “miedo a que se frenen los avances”, aunque también “fe en la humanidad”.

“Estoy extrañando y deseando volver a Chile”