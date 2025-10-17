Gene Simmons y Paul Stanley lamentan la muerte de Ace Frehley

El mundo del rock está de luto tras la muerte de Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de la icónica banda Kiss, quien falleció el jueves en Nueva Jersey, a los 74 años. Según informó su familia, el músico murió tras sufrir una caída reciente en su hogar, rodeado de “palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo”.

Ace Frehley cofundó Kiss en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. La banda se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su distintiva pintura facial, sus extravagantes atuendos y espectáculos cargados de pirotecnia. En 2014, Kiss fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll, consolidando su lugar en la historia musical.

Frehley participó en los primeros nueve álbumes del grupo antes de su salida en 1982. Regresó brevemente para el disco de reunión Psycho Circus (1998) y se retiró nuevamente en 2002. Además de su trabajo con Kiss, lanzó nueve álbumes de estudio como solista, demostrando su versatilidad y talento como guitarrista.