Todo listo para la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith en España

Valladolid (España).

El hotel de cinco estrellas Abadía Retuerta LeDomaine de la pequeña localidad española de Sardón de Duero (centro) ya tiene todo listo para acoger mañana la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen, y su prometido, Alex Gruszynski, ambos de 28 años.

Situado en pleno corazón de la Ribera del Duero, una de las principales zonas vinícolas de España, este hotel de lujo cuenta con todas las facilidades y privacidad que requiere un enlace de este tipo, entre ellas una abadía románica del siglo XII donde se celebrará la ceremonia o un helipuerto, que puede servir de acceso a algunos de los cerca de 250 invitados que disfrutarán del evento.

Según fuentes cercanas a la organización del evento, además de los padres de la novia, está previsto que acudan a la boda la actriz Dakota Johnson (media hermana de la novia); el padre de esta, el actor Don Johnson, y Tippi Hedren, abuela de Stella del Carmen.

El que ya se encuentra ultimando todos los detalles del enlace es Antonio Banderas, quien este miércoles pasado aterrizó en un jet privado en el aeropuerto de Villanubla, el más cercano a la localidad donde se celebra el enlace.

Según las fuentes consultadas por EFE, los invitados disfrutarán esta noche de una fiesta previa a la boda en un hotel de cinco estrellas ubicado en el Monasterio de Valbuena, del siglo XII, muy cerca de Abadía Retuerta donde el sábado será el casamiento.