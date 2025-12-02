  1. Inicio
Avalancha liberal: los cortes del CNE que le dieron la ventaja a Nasralla

Apenas minutos después del ultimátum de Nasralla, el CNE actualizó sus datos y por primera vez el candidato liberal tomó la ventaja. Repase los cortes

Este fue el corte de las 2:43 pm. Nasralla 797,524 y Asfura 794,051. Rixi 382,783 votos.
Esta fue la actualización a las 2:30 pm de este martes 2 de diciembre. Nasralla 776,214 contra 773,664 de Asfura.
A la 1:00 pm, el Partido Liberal mostraba las actas que según ellos, les daba el triunfo y exigían al CNE una proclamación del ganador.
Una hora después se actualizaron los resultados y por primera vez Nasralla tomó la ventaja. Fue la primera ventaja de Nasralla desde el domingo cuando se hizo el primer corte. La ventaja era de 119.
En el momento que se dio la remontada de Nasralla, así lo celebraron los liberales en su sede.
A las 2:10 pm, así iban los resultados: Nasralla 772,152 votos contra 770,809 de Nasry Asfura.
El partido Nacional pidió a los liberales tener prudencia "cuando tomen el micrófono".
Los nacionalistas aseguran que la remontada se dio porque ingresaban los datos de Cortés en donde Nasralla arrasó.
"Tenemos el cien por ciento de las actas y Nasralla es el nuevo presidente", dijo Eduardo Martell, dirigente de los liberales.
"Sí se pudo, sí se pudo", gritaban los liberales ante las declaraciones de sus correligionarios.
