De temática rosa y a 2.683 dólares la entrada: así será la primera 'MET Gala' británica

Londres.

Con una temática de color rosa, un coste de 2.000 libras por entrada (unos 2,683 dólares) y una lista de invitados de alto nivel, el Museo Británico celebrará este sábado su primer baile benéfico, que ya se perfila como la respuesta londinense a la 'MET Gala' neoyorquina.

En esta edición inaugural, la gala londinense ha sido ya bautizada como el 'Baile Rosa', ya que este será el color predominante, inspirado por los colores y la luz de la India y en línea con la exposición 'India Antigua: tradiciones vivas', que alberga actualmente el museo y que cerrará sus puertas este fin de semana.

Las entradas para el exclusivo evento, al que solo podrán acceder unas 800 personas bajo invitación expresa, ya están agotadas.

El Museo Británico aseguró en una nota que este baile benéfico nace con el objetivo de celebrar la posición de Londres como capital cultural global, así como para recaudar fondos para las colaboraciones internacionales de la institución, tales como el intercambio que permitirá retornar el famoso Tapiz de Bayeux al Reino Unido en 2026.

UNA CELEBRACIÓN "ÚNICA" DE LA EXCELENCIA

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La idea del evento surgió del propio director del museo, Nicholas Cullinan, que en estas últimas semanas ha compartido alegremente titulares en los que comparaban la cita del sábado con la MET Gala de Nueva York, aunque en entrevistas recientes ha dejado claro que ambas ciudades son muy diferentes y que el baile londinense tendrá un enfoque "único".

Para empezar, la gala neoyorquina gira principalmente sobre la alta costura, pues está organizada por la editora Anna Wintour con el respaldo de la revista Vogue, y cuesta casi 65.000 euros la entrada.

Si bien la moda también jugará un papel fundamental en la cita de Londres, a priori no se espera la misma extravagancia en los atuendos, ni tampoco el mismo perfil de asistentes.

"Queríamos que se centrara en la excelencia en todos los ámbitos, como las artes, la política y el mundo académico, y no solo en las celebridades", explicó Cullinan en una entrevista en el dominical 'The Observer'.

Por ello, el Museo Británico ha establecido un 'Comité del Baile' con cerca de un centenar de personalidades de diferentes disciplinas artísticas y figuras de la aristocracia.

En la interminable lista del comité figuran nombres como la supermodelo británica Naomi Campbell, pasando por la cantante estadounidense Courtney Love o diseñadores de moda como la italiana Miuccia Prada o el español Manolo Blahnik, entre otros.

El evento estará presidido por el propio Cullinan junto a la empresaria india Isha Ambani, directora ejecutiva de Reliance Retail Ventures, el minorista más grande de la India.

CENA ENTRE OBRAS DE ARTE Y UNA "SUBASTA SILENCIOSA"

'El 'Great Court' o 'Gran Atrio' del Museo Británico, con su emblemática rotonda y su cúpula acristalada, será el escenario principal del 'Baile Rosa', donde se pronunciarán los discursos de bienvenida y los invitados serán recibidos con un cóctel.

Después, se sentarán a cenar en mesas dispuestas entre "algunos de los objetos más espectaculares de la colección", dijo el Museo Británico, que cuenta con más de 50.000 piezas exhibidas en público, entre las que se encuentran la Piedra Rosetta o los tan célebres como controvertidos mármoles del Partenón.

En la velada londinense tampoco faltará la música, pues incluirá actuaciones de la cantante y sitarista británica de origen indio Anoushka Shankar; y de la orquesta del director y compositor inglés ganador de un Grammy Jules Buckley.

También se celebrará una "subasta silenciosa" con extravagantes lotes que van desde un retrato de tu mascota hecho por la artista inglesa Tracy Emin hasta el acceso al apartamento -normalmente cerrado- de Coco Chanel en el 31 de la Rue Cambon de París.