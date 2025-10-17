Juan Duque busca resaltar el "talento" de los colombianos en los Billboard latinos

Miami, Estados Unidos.

El cantante colombiano Juan Duque dijo en entrevista con EFE en Miami que espera resaltar el talento de los músicos colombianos en su debut en los Premios Billboard de la Música Latina, que se entregarán el próximo jueves.

Colombia "ya es un país que reconocen por su música y por los talentos que tiene" señaló Duque, a quien le enorgullece "que puedan decir que hay representación colombiana en los premios internacionales".

Para Duque, quien ha colaborado con reconocidos compatriotas como Ryan Castro, Andy Rivera y Nanpa Básico "es algo muy surreal y parece mentira" poder cantar en unos premios que siempre ha visto desde su casa.

"Voy a cantar una canción que amo, que me encanta, y voy a cantarla como lo hago en el estudio, en los shows, en la ducha, y a disfrutármela para que la gente la reciba", explicó.

Se trata de su segunda actuación en Estados Unidos después de presentarse en julio durante la Latin Alternative Music Conference (LAMC) en Nueva York, un encuentro que reúne a las nuevas voces de la música latina.

Tras lanzar su primer álbum en 2024 y actuar fuera de Colombia, en Latinoamérica y España, Duque, conocido por sus fans como 'El Wawa', empieza ya a "recoger los frutos, pero no se puede dejar de regar el arbolito ni de cuidarlo".

Aunque "uno siente que hay que seguir leyendo y seguir trabajando", el colombiano tiene claro que es muy importante "disfrutar" cada pasito del camino.