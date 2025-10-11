  1. Inicio
No Doubt tendrá una residencia en la Esfera de Las Vegas

Será su primera serie de conciertos en más de una década, con seis funciones programadas en el icónico recinto para los días 6, 8, 9, 13, 15 y 16 de mayo de 2026.

  • 11 de octubre de 2025 a las 09:25 -
  • Agencia EFE
No Doubt tendrá una residencia en la Esfera de Las Vegas

No Doubt llega a Las Vegas en mayo de 2026.

 Foto: Instagram/nodoubt
Estados Unidos.

La banda No Doubt confirmó que tendrá una residencia en la Esfera de Las Vegas en mayo de 2026, un espectáculo que llega tras el esperado reencuentro del grupo en el Festival Coachella del año pasado.

La agrupación publicó un video en redes sociales en el que se observa ‘The Sphere’ proyectando la forma de una naranja haciendo referencia al álbum ‘Tragic Kingdom’ (1995) y con el tema ‘Hella Good’ con el anuncio de su reencuentro.

Será su primera serie de conciertos en más de una década, con seis funciones programadas en el icónico recinto para los días 6, 8, 9, 13, 15 y 16 de mayo de 2026.

Gwen Stefani, líder de la agrupación, aseguró en un comunicado recogido por medios nacionales que estaba emocionada por las oportunidades creativas que brindaba un escenario como el de The Sphere, famoso por su exterior y el interior de una pantalla LED gigante.

"El espacio es único y moderno, y nos abre una paleta visual completamente nueva para ser creativos", dijo. "Hacerlo con No Doubt es como retroceder en el tiempo para revivir nuestra historia, a la vez que creamos algo nuevo de una manera que jamás hubiéramos imaginado", añadió.

La banda se reunió por primera vez desde 2015 en el Festival Coachella de 2024, y el cuarteto tuvo una actuación en el concierto benéfico de FireAid en el Kia Forum de Los Ángeles a principios de enero pasado.

Su residencia también marcará la primera vez que una mujer encabeza el escenario de The Sphere, un recinto por el que ya han pasado artistas como U2, The Backstreet Boys y Eagles.

