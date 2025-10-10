Estados Unidos.

Marlon Wayans piensa que actuar es más fácil que hacer comedia stand-up.

El actor de 53 años ha protagonizado una serie de películas conocidas, entre ellas "Scary Movie", "White Chicks" y "Requiem for a Dream", y admite que le resulta mucho más fácil actuar que hacer comedia.

Al preguntarle por sus recuerdos de su participación en "Réquiem por un sueño", Marlon declaró al periódico Guardian: "Recuerdo entrar al set después de Ellen Burstyn y el ambiente estaba caluroso, como si alguien lo hubiera destruido. Darren (Aronofsky, director) me dijo: 'Burstyn era una fuerza de la naturaleza. Chicos, tienen trabajo que hacer'. Yo le dije: 'Bueno, vamos a encerrarnos'.

A Hollywood le cuesta identificarme. Dicen: '¿Quién es? Este tipo lo hace todo'. Quiero ser creíble para el público en la comedia, el drama, las payasadas y la parodia. Creo que los actores dramáticos pueden ser tan graciosos como los de comedia, pero no sé si pueden hacer una hora y media de monólogos. Esa es la parte que da miedo. Una película es fácil. Es solo actuar".

Marlon cree que el stand-up es en realidad "la cosa más aterradora que puedes hacer en tu vida".

Explicó: "El stand-up es como saltar de un avión sin paracaídas. Lo hago todos los fines de semana. Es lo más aterrador que jamás haría. Estás siendo juzgado, cada chiste. No sabes si vas a hacer que la gente se vaya. No sabes si vas a hacer que la gente abuchee. No sabes si vas a hacer que la gente se ría. A veces, tu peor actuación resulta ser una de las mejores, porque hiciste algo diferente, cambiaste algo, dijiste algo cierto. A veces, subo al escenario y no quiero ser gracioso. Solo quiero decir la verdad y ver si esa verdad es graciosa antes de encontrarle la gracia".

Marlon mantiene la esperanza de hacer una secuela de "White Chicks", la comedia de 2004. Sin embargo, aún no está listo para anunciar nada formalmente.

Dijo: "Estamos dando vueltas, pero aún no. No quiero anunciarlo hasta que realmente suceda y genere esperanza en la gente, porque se ponen muy violentos con las White Chicks".