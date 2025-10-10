  1. Inicio
  2. · Espectáculos

¿Aparecerá Lady Gaga en la película 'The Devil Wears Prada 2'?

'The Devil Wears Prada 2' ('El diablo viste a la moda') estrena el 1 de mayo de 2026. Esta película contará con la participación de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, ¿actuará Lady Gaga?

  • 10 de octubre de 2025 a las 15:01 -
  • Agencia EFE
¿Aparecerá Lady Gaga en la película 'The Devil Wears Prada 2'?

Fotografía de archivo de la cantante estadounidense Lady Gaga.

EFE/ Octavio Guzmán
Los Ángeles, California, USA

La estrella estadounidense Lady Gaga aparecerá en la segunda entrega de la aclamada película 'The Devil Wears Prada' (El diablo viste a la moda), según confirmó este viernes Variety.

Se desconoce por el momento el papel que interpretará la cantante de 'Just Dance' en la segunda parte de este proyecto cinematográfico, que comenzó sus filmaciones el pasado 30 de junio y que tiene previsto estrenarse el 1 de mayo de 2026.

Channing Tatum y Kirsten Dunst estrenan una tragicomedia imperdible

Tras actuar cuatro noches en Londres, con motivo de su gira mundial The Mayhem Tour, Gaga fue vista por sus seguidores en la ciudad italiana de Milán en el momento en el que se estaba rodando una de las escenas de la película.

El filme cuenta con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, a lo que se suman otras estrellas como la británica Simone Ashley ('Sex Education'), Helen J. Shen ('Maybe Happy Ending'), Conrad Ricamora ('Oh, Mary!'), así como el comediante Caleb Hearon.

Protagonizada por Streep, Hathaway y Blunt, esta comedia de culto está inspirada en la novela homónima de Lauren Weisberger, que retrata las entrañas del mundo de la moda y su parte más hostil.

Dirigida por David Frankel, la película fue un éxito tanto en taquilla como entre la crítica, al recaudar más de 326 millones de dólares a nivel mundial.

De acuerdo con la sinópsis publicada en la página de IMDB, la segunda parte seguirá "la lucha de Miranda Priestly (Streep) contra Emily Charlton (Blunt), su antigua ayudante convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos publicitarios en medio del declive de los medios impresos, mientras Miranda se acerca a la jubilación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias