Channing Tatum y Kirsten Dunst estrenan una tragicomedia imperdible

Los actores Channing Tatum y Kirsten Dunst se reencuentran con la niñez en la desaparecida red de jugueterías 'Toys "R" Us', en la tragicomedia 'Roofman', película que se estrena este viernes y protagonizan, en la que descubrieron una historia de 'true crime' (crimen real) de un villano "con un gran corazón".
Dirigida por Derek Cianfrance (‘Blue Valentine’, ‘The Place Beyond the Pines’), ‘Roofman’ narra la historia real de Jeffrey Manchester, un hombre apodado 'El Techero' por sus asaltos a principios de los 2000 a más de 60 restaurantes de la cadena de comida rápida McDonald’s, a los que entraba haciendo agujeros en los techos.
“Leí el guion en la bañera y me puse a gritarle al personaje, como si fuera un amigo cometiendo un error tras otro”, reveló Tatum entre risas durante una entrevista con EFE, en la que también participó Dunst.
Titulada en español ‘Roofman: Un ladrón diferente’, la cinta explora el primer arresto, el juicio en el que lo condenan a 45 años de prisión y los meses de 2004 que Manchester pasa escondido en la juguetería tras escaparse.
Para interpretarlo, el actor mantuvo 16 llamadas telefónicas con el hombre, quien seguirá preso hasta 2036.
“De verdad tiene un gran corazón. Por eso era visto como un ladrón diferente. Cada llamada fue de más o menos una hora y hasta me hizo terapia”, indicó Tatum, quien hizo una dieta estricta para rebajar unos 20 kilos y acercarse a la silueta de Manchester.
Un amor criminal
Dunst encarna a Leigh Wainscott, una de las trabajadoras de la juguetería con la que el hombre mantiene una relación amorosa durante ese período y, para ella, fue “increíble” conocer a la mujer que pasó por esa experiencia y la recuerda “sin el menor resentimiento”.
“Compartir con ellos, sin duda, ayudó mucho a entender cómo se enamoraron”, señaló Tatum.
Las escenas que dominan la cinta son las de 'Toys “R” Us', que anclan la película a principios de este siglo, en especial para la audiencia en Estados Unidos.
Pero, además, ofrecen una dosis de nostalgia tan intensa, que los dos actores se transportaron a su infancia la primera vez que entraron a la tienda recreada minuciosamente para la filmación.
“Entrar en ese set fue como volver a tener 8 años. Cada juguete me devolvía un recuerdo. Cuando era pequeño, mi familia iba a almorzar los domingos en un restaurante que estaba al lado de un 'Toys “R” Us' y yo sabía que, si me portaba bien, tenía una gran posibilidad de que me compraran algo", relató el artista.
Nostalgia ochentera
Dunst, madre de dos hijos, Ennis, de siete años, y James, de cuatro, confesó que se esfuerza por llevar a casa esa nostalgia ochentera que le quedó de la experiencia.
“Les compré una Magic 8-Ball (bola mágica de billar 8) y se volvieron locos. Quiero que conozcan cómo eran las cosas antes”, contó.
‘Roofman’ marca un giro inesperado en las carreras de ambos protagonistas: para Tatum, representa su regreso a papeles con profundidad dramática tras éxitos comerciales como la saga de 'Magic Mike', y para Dunst, quien en años recientes ha recibido elogios por trabajos más oscuros como ‘The Power of the Dog’, fue una oportunidad de reconectar con la comedia “con corazón”.
Aunque la historia termina en tragedia. “Es una película llena de situaciones absurdas y criminales, sí, pero también habla de temas serios: la soledad, la invisibilidad, lo difícil que es pedir ayuda cuando todo parece derrumbarse”, destacó ella.
Tatum, por su parte, expresó haber quedado fascinado con el enfoque “hiperrealista” de una de las escenas más comentadas del filme, en la que casi descubren a Jeffrey en la juguetería mientras se enjabona totalmente desnudo.
El actor admitió que pensaba que “iba a ser filmada de una forma diferente a como se hizo".
"Pero una vez que llegamos allí me di cuenta de que sería complicado y que tenía que entregarlo todo”, acotó. "No sé si el público no estará ya cansado de ver mi trasero, pero aquí lo verán mientras voy corriendo e intentando trepar una pared lisa. Ya me contarán”, agregó Channing Tatum.