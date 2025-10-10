Channing Tatum y Kirsten Dunst estrenan una tragicomedia imperdible

Estados Unidos

Los actores Channing Tatum y Kirsten Dunst se reencuentran con la niñez en la desaparecida red de jugueterías 'Toys "R" Us', en la tragicomedia 'Roofman', película que se estrena este viernes y protagonizan, en la que descubrieron una historia de 'true crime' (crimen real) de un villano "con un gran corazón". Dirigida por Derek Cianfrance (‘Blue Valentine’, ‘The Place Beyond the Pines’), ‘Roofman’ narra la historia real de Jeffrey Manchester, un hombre apodado 'El Techero' por sus asaltos a principios de los 2000 a más de 60 restaurantes de la cadena de comida rápida McDonald’s, a los que entraba haciendo agujeros en los techos.

“Leí el guion en la bañera y me puse a gritarle al personaje, como si fuera un amigo cometiendo un error tras otro”, reveló Tatum entre risas durante una entrevista con EFE, en la que también participó Dunst. Titulada en español ‘Roofman: Un ladrón diferente’, la cinta explora el primer arresto, el juicio en el que lo condenan a 45 años de prisión y los meses de 2004 que Manchester pasa escondido en la juguetería tras escaparse. Para interpretarlo, el actor mantuvo 16 llamadas telefónicas con el hombre, quien seguirá preso hasta 2036. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “De verdad tiene un gran corazón. Por eso era visto como un ladrón diferente. Cada llamada fue de más o menos una hora y hasta me hizo terapia”, indicó Tatum, quien hizo una dieta estricta para rebajar unos 20 kilos y acercarse a la silueta de Manchester.

Un amor criminal

Dunst encarna a Leigh Wainscott, una de las trabajadoras de la juguetería con la que el hombre mantiene una relación amorosa durante ese período y, para ella, fue “increíble” conocer a la mujer que pasó por esa experiencia y la recuerda “sin el menor resentimiento”. “Compartir con ellos, sin duda, ayudó mucho a entender cómo se enamoraron”, señaló Tatum. Las escenas que dominan la cinta son las de 'Toys “R” Us', que anclan la película a principios de este siglo, en especial para la audiencia en Estados Unidos. Pero, además, ofrecen una dosis de nostalgia tan intensa, que los dos actores se transportaron a su infancia la primera vez que entraron a la tienda recreada minuciosamente para la filmación. “Entrar en ese set fue como volver a tener 8 años. Cada juguete me devolvía un recuerdo. Cuando era pequeño, mi familia iba a almorzar los domingos en un restaurante que estaba al lado de un 'Toys “R” Us' y yo sabía que, si me portaba bien, tenía una gran posibilidad de que me compraran algo", relató el artista.

Nostalgia ochentera