Belinda acusa a Lupillo Rivera de violencia mediática

La cantante y actriz Belinda Peregrín Schüll emprendió acciones legales contra el intérprete de música regional mexicana Lupillo Rivera, tras una serie de declaraciones públicas que él realizó sobre un supuesto romance entre ambos.La querella, presentada el 2 de octubre de 2025, acusa al artista de incurrir en violencia digital y mediática, según informó el despacho Maceo, Torres & Asociados.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que Rivera compartiera detalles íntimos de su presunta relación con Belinda en entrevistas y en su reciente autobiografía titulada “Tragos Amargos”.En el libro, el cantante afirma haber mantenido un noviazgo con la artista durante siete meses y asegura que llegaron a hablar sobre tener hijos.

En un comunicado emitido el 9 de octubre, los representantes legales de Belinda señalaron que las declaraciones de Rivera vulneran la privacidad, dignidad y seguridad de su clienta.

“La divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento constituye una forma de violencia de género y una violación a sus derechos humanos”, expresaron los abogados.