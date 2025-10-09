Belinda acusa a Lupillo Rivera de violencia mediática

La cantante y actriz Belinda Peregrín Schüll emprendió acciones legales contra el intérprete de música regional mexicana Lupillo Rivera, tras una serie de declaraciones públicas que él realizó sobre un supuesto romance entre ambos.La querella, presentada el 2 de octubre de 2025, acusa al artista de incurrir en violencia digital y mediática, según informó el despacho Maceo, Torres & Asociados.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que Rivera compartiera detalles íntimos de su presunta relación con Belinda en entrevistas y en su reciente autobiografía titulada “Tragos Amargos”.En el libro, el cantante afirma haber mantenido un noviazgo con la artista durante siete meses y asegura que llegaron a hablar sobre tener hijos.
En un comunicado emitido el 9 de octubre, los representantes legales de Belinda señalaron que las declaraciones de Rivera vulneran la privacidad, dignidad y seguridad de su clienta.
“La divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento constituye una forma de violencia de género y una violación a sus derechos humanos”, expresaron los abogados.
Medidas de protección
Como resultado del proceso judicial, la Fiscalía otorgó medidas de protección inmediatas a favor de Belinda.Estas incluyen la prohibición para Lupillo Rivera de acercarse o comunicarse con la cantante, así como la obligación de eliminar cualquier contenido publicado en redes sociales que haga referencia a ella.
El despacho Maceo, Torres & Asociados enfatizó que “ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso”.Asimismo, recordó que la libertad de expresión no puede usarse como pretexto para ejercer violencia mediática.
Declaraciones polémicas
Lupillo Rivera, conocido como “El Toro del Corrido”, ha realizado múltiples declaraciones sobre Belinda en programas como Buena Vibra y ¡Siéntese Quien Pueda!, donde aseguró tener imágenes íntimas de la artista en su teléfono celular.Estas afirmaciones fueron calificadas por los abogados de Belinda como una forma de intimidación y explotación indebida de su imagen.
La presunta relación entre ambos habría iniciado en 2019, cuando coincidieron como coaches en el programa La Voz México.Aunque Belinda nunca confirmó públicamente el vínculo, Rivera ha insistido en que mantuvieron un romance que terminó abruptamente.
Debate público y posibles implicaciones
Hasta el momento, Rivera no ha emitido una respuesta oficial sobre la denuncia.En entrevistas previas declaró que “no le pide permiso a nadie para hablar de su vida personal”, postura que ha sido criticada por especialistas en derechos digitales y violencia de género.
El caso ha generado un amplio debate en redes sociales sobre los límites de la fama, el respeto a la privacidad y el uso responsable de la libertad de expresión.La denuncia de Belinda podría sentar un precedente importante en la protección de figuras públicas frente a la violencia mediática.