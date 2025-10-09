Carlos Vives lidera el himno del Mundial 2026 con talento latino

La música y el fútbol se unen nuevamente en una celebración global. El colombiano Carlos Vives encabezará la interpretación de “Somos más”, la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026, acompañado por Emilia (Argentina), Wisin (Puerto Rico) y Xavi (Estados Unidos).El tema se estrenará el 23 de octubre durante los Premios Billboard de la Música Latina. “Somos más” busca transmitir un mensaje de unidad, orgullo y conexión global a través del fútbol, fusionando géneros como vallenato, reguetón, pop urbano y corridos tumbados.La selección de artistas refleja la diversidad de la música latina contemporánea, con intérpretes que representan distintas generaciones y estilos.

Carlos Vives: el alma del folclore colombiano

Con más de 30 años de trayectoria, Carlos Vives es pionero en la internacionalización del vallenato.Ha ganado dos premios Grammy y 18 Grammy Latinos, y fue reconocido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en 2024. Su legado incluye himnos como “La gota fría”, “Fruta fresca” y “La tierra del olvido”, además de colaboraciones con Shakira, Juanes y Marc Anthony.

Emilia: la nueva voz del pop argentino

Emilia Mernes comenzó su carrera como vocalista del grupo Rombai y se consolidó como solista en 2019.Su álbum debut, “¿Tú crees en mí?”, fue certificado platino e incluyó éxitos como “Rápido Lento” y “Intoxicao”.En 2023 lanzó “.MP3”, un homenaje a la estética musical de los años 2000, que la consolidó como una de las artistas más influyentes del género urbano argentino (fuente: Buena Música). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Wisin: el ícono del reguetón

Juan Luis Morera, conocido artísticamente como Wisin, es una figura clave del reguetón desde los años noventa.Como parte del dúo Wisin & Yandel, cosechó éxitos como “Rakata” y “Pam Pam”.En solitario, ha lanzado temas como “Que viva la vida” y “Adrenalina”, junto a Jennifer López y Ricky Martin.Su estilo potente y versátil lo mantiene como un referente del género urbano latino.

Xavi: la promesa del corrido tumbado

Joshua Xavier Gutiérrez, nacido en Phoenix, Arizona, irrumpió en la escena musical con “La víctima” y “La diabla”, temas que encabezaron el Top Global de Spotify.Su estilo, conocido como tumbado romántico, combina corridos con sensibilidad emocional y conecta con una audiencia joven y diversa.

Himnos que marcaron historia