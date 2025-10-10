Estados Unidos.

Ryan Reynolds cree que complacer a la gente en Hollywood "no funciona".

El actor de 48 años hizo la afirmación durante un evento de "John Candy: I Like Me" en Brooklyn, Nueva York, donde recordó una reflexión "profunda" que una vez escuchó del comediante Conan O'Brien.

Ryan explicó: "Habla de complacer a la gente y de los complacientes en Hollywood. Y Bill Murray también lo dice. Simplemente no se puede, no funciona. Y lo que me pareció realmente fascinante de eso es que... tratar de complacer a los demás es, literalmente, la antítesis de tener una crisis o un problema de salud mental".

Cuando se le pidió más detalles, Ryan respondió: "Como alguien que busca complacer a los demás, no desea ser una carga para nadie con nada".

Ryan reconoció que es difícil para quienes buscan complacer a la gente sobrevivir y prosperar en la industria cinematográfica.

La estrella de cine, casada con la actriz Blake Lively, reflexionó: "La única salida es centrarse en uno mismo, y para quien busca complacer a los demás eso es [difícil]. Así que es una paradoja que me fascina".

Ryan trabajó como coproductor de John Candy: I Like Me, el nuevo documental sobre el popular actor, que falleció en marzo de 1994, a los 43 años. Y Ryan explicó recientemente que sabía que Candy luchaba contra la ansiedad antes de su muerte.

En declaraciones a la revista PEOPLE, Ryan continuó: "No necesitaba que nadie me dijera que lo hizo. Sé que tengo algunos de esos rasgos, y la complacencia y la salud mental no se llevan bien, porque nunca quieres ser una carga para nadie. Nunca quieres ser un problema para nadie".

Mientras tanto, Ryan insistió anteriormente en que actuar en comedia es "muy difícil".

La estrella de cine recurrió a las redes sociales para defender a los actores de comedia, después de que lo compararan con Andrew Garfield en la serie "Actors on Actors" de Variety.

Un usuario de X bromeó en un comentario ahora eliminado: "Andrew Garfield hablando de interpretar a un esposo y padre cuya esposa decide renunciar al tratamiento contra el cáncer y Ryan Reynolds hablando de interpretar a Deadpool".

Ryan ha disfrutado de su mayor éxito comercial con la franquicia cinematográfica de Deadpool, y el actor recurrió a X para lanzar una apasionada defensa de los actores de comedia, insistiendo en que "también es muy difícil".

Escribió en la plataforma de microblogs: "Correcto. Andrew es un genio. Él y Florence son mágicos juntos. Son desgarradores y encantadores, y pasan toda la película en un acto de humanidad y contención en la cuerda floja. Y sí, soy Deadpool, PERO me tomaré un segundo para alzar la voz en defensa de la comedia. El trabajo dramático es difícil. Y también se supone que debemos VER que es difícil, una de las razones por las que se siente visceral y efectiva. La comedia también es muy difícil. Pero tiene una dimensión adicional: se supone que debe verse y sentirse como algo natural. Ocultas intencionalmente las costuras y descosturas".