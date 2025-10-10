Estados Unidos.

A Eva Longoria le resultó "duro" estar casada con un deportista.

La actriz de 50 años estuvo casada con la estrella de la NBA Tony Parker entre 2007 y 2011, y ahora admite que no disfrutaba ser conocida como "WAG".

Al hablar en el nuevo documental de Victoria Beckham en Netflix, Eva explicó: "No sabía qué era una 'WAG'. Recuerdo haber visto en un recorte de prensa sobre que yo era una WAG y pensé: '¿Qué diablos es eso?'".

En aquel entonces, Eva sintió la responsabilidad de apoyar a Tony, quien es siete años menor que ella, en su carrera deportiva. Sin embargo, también rechazó los estereotipos sobre las llamadas WAGs.

La actriz, que ahora está casada con el productor mexicano José Bastón, indicó: "Es difícil cuando estás casada con un deportista porque el mundo los idolatra. Se asume que ser esposa o novia es una cazafortunas, que no tienes trabajo, que solo quieres verte bonita y gastar dinero. Era como, '¿Cómo puedes tener un trabajo?'. Tu trabajo es mantenerte junto a tu marido".

EXITOSA TAMBIÉN EN HOLLYWOOD

La actriz ha disfrutado de una carrera enormemente exitosa, protagonizando programas como "Desperate Housewives" y "Only Murders in the Building", y reveló que nunca dudó de su propio talento.

La belleza morena le dijo a Byrdie: "Cuando miro la longevidad que he tenido en esta industria, tiene sentido para mí. Por supuesto, voy a esforzarme al máximo en todo lo que haga, y da la casualidad de que es en esta industria. Sabía que tendría éxito porque estaba rodeada de mujeres exitosas: mi madre, mis hermanas y mis tías eran independientes, fuertes, inteligentes y caritativas. Eran todo lo que yo quería ser".

La confianza en sí misma de Eva realmente la ha ayudado a sortear los obstáculos de Hollywood.

Ella explicó: "Recuerdo la primera vez que salí en una valla publicitaria y alguien me dijo: '¡Dios mío, quién lo hubiera dicho!'. Y yo respondí: 'Yo. Lo pensé. Lo soñé'. Si no te defiendes, ¿quién lo hará? Esa fe inquebrantable en ti mismo te llevará muy lejos".