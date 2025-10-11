Como respuesta a Bad Bunny: impulsan un espectáculo paralelo al Super Bowl

La organización conservadora fundada por el activista Charlie Kirk, Turning Point USA, anunció que llevará a cabo un espectáculo paralelo al que protagonizará Bad Bunny en la Super Bowl 2026, en un lugar aun por definir.

"Es cierto, Turning Point USA está encantada de anunciar el 'All American Halftime Show' ('El espectáculo del medio tiempo totalmente estadounidense')", anunciaron en su página de Instagram..

El mensaje no adelantó quiénes serán los artistas invitados pero asegura que el evento celebrará "la fe, la familia y la libertad".

Además, el anuncio viene acompañado de un formulario en el que las personas pueden indicar qué géneros musicales les gustaría escuchar. Entre las opciones figuran pop, americana, rock clásico, country o "cualquier cosa en inglés", entre otros.

El anuncio se produce después de que sectores conservadores del movimiento MAGA ("Make America Great Again") manifestaran su rechazo al hecho de que el cantante puertorriqueño lidere el espectáculo de medio tiempo, considerado uno de los eventos más relevantes de Estados Unidos.