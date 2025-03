Netflix estrena ‘Medusa’, reflejo de la idiosincrasia colombiana en un mundo de traiciones

Bogotá, Colombia.



Cardona, entre tanto, afirma en una entrevista con EFE que la serie cuenta con “intriga, suspenso, romance”, algo que “enganchará mucho a la gente”.

“A pesar de que esto no está inspirado en algo particular, ‘Medusa’ está inspirada en la realidad misma. Cuántas familias no conocemos que se han peleado por herencias, que tienen esa necesidad de poder, de mostrarle a ellos y a ese patriarca o matriarca ese cariño, ese respeto, esa admiración, buscar ese lugar en el mundo a partir también de las ambiciones personales de cada quien”, expresa.

Sin embargo, el actor afirma entre risas que su personaje ve “el toro desde la barrera”, pues no hace parte de la familia Hidalgo sino que la investiga.

“Es este personaje que va uniendo las piezas del rompecabezas para ir descubriendo quién es quién, porque nadie es lo que parece y todos guardan unos secretos”, agrega Cardona.

El actor cree además que la serie será exitosa porque está inspirada en “la naturaleza misma de la vida, en las sucesiones, en el poder”, así como fue ambientada en Barranquilla y tiene como base la cultura del Caribe colombiano.