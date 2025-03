Los Aguilar niegan supuesta interrupción de embarazo de Ángela Aguilar

México.

En los últimos días, Ángela Aguilar y Christian Nodal han estado en polémica por un supuesto embarazo. Todo comenzó después de que Javier Mata, más conocido en internet como ‘Zorrito youtubero’, asegurara que la joven iba a ser madre junto a Nodal hace algunos años, pero habría decidido interrumpir la gestación.

Según el creador de contenido, tendría pruebas de sus afirmaciones. No obstante, dejó ver que no las mostraría, pues consideraba que todo este asunto era muy “delicado”.

“Desde hace varios días me ha llegado info de que supuestamente Angela estuvo embarazada de Nodal hace mucho, pero que tuvieron que enviar al bebé con ‘San Pedro’. Me han llegado pruebas de ello, pero no sé si sea prudente compartir esto. Es muy delicado el asunto”, expresó.