La tercera temporada de 'Invasion' se estrenará el 22 de agosto

La tercera temporada de la serie de ciencia ficción 'Invasion', producida por el nominado al Óscar y al Emmy Simon Kinberg y David Weil, se estrenará a nivel mundial el 22 de agosto, y ya se puede ver desde hoy el trailer oficial.

La nueva entrega de la serie consta de 10 episodios, del que se podrá ver uno cada viernes hasta el 24 de octubre, anunció este martes Apple TV+, plataforma donde se emite.

'Invasion' cuenta la historia de una invasión alienígena a través de diferentes perspectivas alrededor del mundo. En la tercera temporada, esas perspectivas se cruzan por primera vez, ya que los personajes principales de la serie se reúnen para trabajar juntos en una misión crítica para infiltrarse en la nave nodriza extraterreste.

Esta nueva entrega está protagonizada por los habituales de la serie Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza y Enver Gjokaj, con la nueva incorporación de Erika Alexander.

'Invasión' ha sido creada por Kinberg y Weil, también productores ejecutivos junto a Audrey Chon, David Witz, Alik Sakharov, Dan Dietz, Katie O'Connell Marsh y Nick Nantell.

Tras su estreno mundial, "Invasión" ha sido elogiada por su apuesta por lo nuevo con cada temporada, así como por su cinematografía experta que captura la belleza y lo inquietante de una invasión alienígena.