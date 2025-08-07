Camilo inicia este viernes la gira 'Nuestro lugar feliz' con 16 conciertos en España

Después de su actuación en Sitges, el colombiano visitará otras quince ciudades españolas, en una gira que se extenderá hasta el 19 de septiembre.

Galardonado con cuatro Grammy Latinos y varias nominaciones a los premios Grammy , su estilo ha conectado con un público intergeneracional en todo el mundo gracias a éxitos como 'Tutu', 'Vida de Rico', 'KESI', 'Favorito' o 'Pegao'.

Con más de 8.000 millones de reproducciones en Spotify y más de 7.000 millones de visualizaciones en YouTube , Camilo se ha consolidado como una de las voces de referencia del pop latino contemporáneo .

El colombiano Camilo inicia su gira europea 'Nuestro lugar feliz' este viernes 8 de agosto en el Festival Terramar de Sitges (noroeste), un concierto que será el preludio a 16 actuaciones más repartidas por toda España hasta el 19 de septiembre.



En una entrevista pasada, el cantante declaró que se sumergió en un proceso de exploración musical impulsado por la curiosidad, el mejor punto de partida que conoce, un viaje que lo trasladó hasta sus años de infancia y cuyo resultado es 'Cuatro', su nuevo álbum de estudio.

“La curiosidad es mi vehículo, el único”, reconoció el compositor en entrevista con EFE.

El disco, el cuarto de su discografía, y que se publicó en el mes de mayo, ofrece un recorrido por un muestrario de géneros y ritmos tropicales que remiten a los que tiene anclados en la memoria y que se activaron tras un reciente viaje a su natal Montería, en el norte colombiano.

El disparador fue una caja de cintas (casetes) que aún guardaban sus padres y que contenían infinidad de temas que grabaron en la radio de entonces, canciones de salsa, merengue, vallenato, cumbia, entre otros, y que fueron la banda sonora de los primeros años del cantante.

“Era tan diverso lo que había en esas cajas de casetes que formaron la persona que soy, y estoy muy agradecido de que haya sido tan diverso y tan especial y particular”, explicó el colombiano.

Con este disco, grabado y producido en El Taller Creativo, el oasis y nuevo centro de operaciones que ha puesto en marcha en el barrio de la Pequeña Haití, en Miami (EE.UU.), Camilo echa la mirada atrás con la perspectiva que le otorga su nueva paternidad.

'Cuatro' está compuesto por doce temas, de los cuales en realidad solo tres son nuevos ya que el resto fueron adelantados con un considerable éxito, como lo atestiguan 'Una vida pasada', a dúo con el cantante de música regional mexicana Carín León, o 'PLIS' junto a su eposa Evaluna Montaner.