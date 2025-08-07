Claudia Martín y Carlos Said anuncian embarazo tras rápida boda

"El fruto de nuestro amor. Estamos muy felices de recibirte, ¡te amamos!", con esas palabras y una imagen junto a su esposa, el actor Carlos Said confirmó lo que hace meses se rumora en redes sociales; el embarazo de la actriz Claudia Martin, con quien se casó hace el pasado 20 de junio.

La pareja decidió posar como Dios los trajo al mundo para anunciar la feliz espera, por lo que las reacciones de sus compañeros de profesión no se hicieron esperar.

"Felicidades hermosa. Bendita familia, qué Dios los llene de salud, amor y paz", escribió Livia Brito. "Muchas felicidades, bendiciones en todo este proceso maravilloso. A crear vida y llenarse de amor", le escribió por su parte, Angelique Boyer.

"Bienvenidos a la magia", le dijo Erika de la Rosa, mientras que Eduardo Santamarina les escribió: "Venga, viva la Familia... qué chingón. ¡Se ven hermosos" Les mando muchos besos. Felicidades".

"Todo llega en su momento. Qué felicidad verte plena. Que ese ángel llegue a su vida para llenarlos de más bendiciones y alegría", comentó Sandra Itzel.