  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Kali Uchis anuncia 'For the Girls Tour' en Estados Unidos

La cantante de origen colombiano compartió la noticia en sus redes sociales.

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 15:48 -
  • Agencia EFE
Kali Uchis anuncia 'For the Girls Tour' en Estados Unidos

La cantante colombiana - estadounidense, Kali Uchis.

ALLISON DINNER / EFE
Los Ángeles.

La cantante Kali Uchis anunció su gira por norteamérica 'For the Girls Tour' que comenzará el 26 de mayo en Morrison, Colorado, y pasará por más de diez ciudades estadounidenses.

La artista de raíces colombianas tendrá actuaciones musicales en Atlanta, Tampa, Houston, Phoenix, Las Vegas y más, antes de finalizar el 8 de agosto en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

El tour contará con la cantante estadounidense Mariah The Scientist como artista invitada y la cantante y productora Laila! será la encargada de abrir algunos de los conciertos.

La gira llega tan solo seis meses después de haber terminado la previa, 'Sincerely Tour', que reunió a más de 300.000 asistentes y fue elogiada por la crítica.

Kali Uchis y Mariah The Scientist trabajaron juntas en la canción 'Pretty Promises', que formaba parte del álbum deluxe 'Sincerely: P.S.'.

La cantante de 'Telepatía' lanzó en diciembre 'Muévelo' una demo de su álbum 'Orquídeas' que fue filtrado a finales del año pasado.

EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias