Mon Laferte: precios de boletos y todo lo que debes saber del concierto en Tegucigalpa

La cantautora chilena Mon Laferte volverá a conquistar al público hondureño el próximo sábado 18 de abril de 2026, cuando se presente en el Palacio Universitario de los Deportes de la UNAH, como parte de su gira internacional Femme Fatale.
El recinto, con capacidad para 8,500 personas, abrirá sus puertas a las 7:00 p.m. y las entradas ya están disponibles en la plataforma eticket.hn.
Los precios del evento, y según sus localidades, son los siguientes: Experiencia BAC es de 5,201 lempiras; las butacas inferior y superior cuestan L 2,754, y para los mon lovers, L 1,475. También puedes adquirirlos con BAC y obtener un 10% de descuento, o comprarlos con su tarjeta de débito o crédito a cuotas de tres y seis meses.
Las entradas están disponibles en eticket.hn y en sus quioscos ubicados en Mall Multiplaza en San Pedro Sula, y en Metromall y Mall Multiplaza en Tegucigalpa.
Una de las artistas latinas más exitosas
Con una trayectoria marcada por la fusión de géneros como bolero, pop, rock alternativo, cumbia y ska, Mon Laferte se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea.
Su regreso a Honduras genera gran expectativa, pues será la segunda vez que la artista se presenta en el país, luego de una primera visita en 2024, la cual dejó huella entre sus seguidores.
La gira Femme Fatale incluye presentaciones en México, El Salvador y Honduras, y promete un repertorio que combina clásicos como Tu falta de querer y Mi buen amor con nuevas composiciones de su más reciente producción discográfica bajo el sello Sony Music Latin.
El público hondureño espera una velada cargada de emociones, en la que la intérprete de Viña del Mar reafirme su capacidad de conectar con las audiencias a través de letras intensas y una puesta en escena vibrante.
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