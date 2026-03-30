Mon Laferte: precios de boletos y todo lo que debes saber del concierto en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

La cantautora chilena Mon Laferte volverá a conquistar al público hondureño el próximo sábado 18 de abril de 2026, cuando se presente en el Palacio Universitario de los Deportes de la UNAH, como parte de su gira internacional Femme Fatale.

El recinto, con capacidad para 8,500 personas, abrirá sus puertas a las 7:00 p.m. y las entradas ya están disponibles en la plataforma eticket.hn.

Los precios del evento, y según sus localidades, son los siguientes: Experiencia BAC es de 5,201 lempiras; las butacas inferior y superior cuestan L 2,754, y para los mon lovers, L 1,475. También puedes adquirirlos con BAC y obtener un 10% de descuento, o comprarlos con su tarjeta de débito o crédito a cuotas de tres y seis meses.

Las entradas están disponibles en eticket.hn y en sus quioscos ubicados en Mall Multiplaza en San Pedro Sula, y en Metromall y Mall Multiplaza en Tegucigalpa.