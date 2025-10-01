Eric Dane, actor de Grey's Anatomy, usa silla de ruedas y tiene dificultad en el habla

El actor estadounidense Eric Dane fue visto recientemente en un aeropuerto de Washington D.C., en medio de su dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig.

Como se recuerda, el intérprete de 52 años, que encarnó al carismático Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy, había cancelado de último minuto su participación en los Emmy 2025, donde iba a presentar una categoría.

Quince días después del evento, el Daily Mail accedió a imágenes donde se nota el deterioro en la salud del actor.

Dane fue captado el martes 30 de septiembre en el aeropuerto de la capital estadounidense, vestido de manera sencilla con camiseta negra, chaqueta oscura y zapatillas deportivas rojas y blancas. Lo acompañaba un asistente que lo empujaba en la silla de ruedas.

Un fotógrafo le preguntó qué mensaje quería dar a los seguidores preocupados por su salud. El actor, con dificultad para articular, respondió: “Mantengan la fe, hermano”.

La frase resume la perspectiva optimista con la que Dane ha hecho frente el duro diagnóstico que hizo público en abril.

ELA es una condición neurológica incurable que debilita progresivamente los músculos y afecta la movilidad, el habla y otras funciones vitales.

“Estoy agradecido de tener a mi familia amorosa a mi lado mientras navegamos este nuevo capítulo”, declaró entonces en un comunicado enviado a la prensa.

No obstante, la enfermedad ha avanzado con rapidez. En junio, en una entrevista con Good Morning America, confesó que había perdido la movilidad de un brazo y temía perder también la fuerza en sus piernas: “Tengo un brazo funcional... Mi lado izquierdo funciona. Mi lado derecho, que es mi dominante, ha dejado de trabajar por completo. Siento que quizá en unos meses ya no tendré mi brazo izquierdo tampoco”, explicó en ese momento.

En septiembre todavía se le había visto caminando, pero ahora es evidente que su movilidad ha sido afectada.

Dane comparte dos hijas, Billie (15) y Georgia (13), con la actriz Rebecca Gayheart, de quien estuvo separado por varios años. La pareja canceló su proceso de divorcio a principios de 2025 y, según han declarado, mantienen una relación de cercanía y apoyo mutuo en este difícil momento.

Ella habló con PEOPLE el mes pasado sobre el impacto de esta enfermedad en la familia. “Tenemos terapeutas profesionales que nos están ayudando y estamos tratando de tener esperanza, de hacerlo con dignidad, gracia y amor. Es desgarrador. Mis hijas están sufriendo mucho, y estamos tratando de salir adelante día a día”.

Este miércoles, una fuente cercana a la familia dio más detalles sobre la situación actual.

“Ha sido un diagnóstico devastador. Él se ha apoyado en su fe judía para sobrellevarlo, pero en realidad ha sido su familia y amigos quienes se levantaron y lo hicieron sentir amado”, citó el Daily Mail.

“La situación empeora y es muy triste, pero Eric está tratando de poner su mejor cara a esto, porque quiere disfrutar lo que tiene ahora. Él sabe que nada garantiza el mañana”, añadió.